Mercados 2025 y un clásico de fin de año: las descabelladas predicciones de Saxo Bank

El año, de no mediar grandes novedades, podría decirse que en Wall Street ya lo están cerrando debido a que pese a algunos datos macro que se conocerán, los operadores creen que las semanas venideras no tendrán grandes movimientos. Así comienza la temporada de difusión de las previsiones que los bancos de inversión y los grandes fondos proyectan para el 2025 . Y mientras se aguardan algunas rezagadas, uno de los que suele distinguirse es el banco danés Saxo Bank , ya considerado un clásico de fin de año, por sus descabelladas previsiones. Si bien, sus previsiones para el año venidero siempre lucen en cierto modo escandalosas, Steve Goldstein, de MarketWatch, señala que constituyen un intento de crear pronósticos improbables pero plausibles, para generar debate y desafiar el consenso.

Escandalosa predicción: Donald Trump hará estallar el dólar

Un repaso rápido de sus predicciones para 2024 muestra que son muy interesantes y poco precisas (Robert F. Kennedy Jr. no es el presidente electo, el petróleo no está a 150 dólares y los medicamentos GLP-1 no han descarrilado la industria del “fitness”), comenta Goldstein que tomó la lista para 2025 con la cautela adecuada. Entonces, para comenzar considera que no hay mejor tema de arranque que con la visión del presidente electo Donald Trump y la escandalosa predicción de que hará estallar el dólar, una decisión oportuna dada la amenaza de Trump días atrás de imponer aranceles del 100% a los países del bloque BRICS si buscan reemplazar al dólar como moneda de reserva mundial. Así lo explica John Hardy, estratega de Saxo, al sostener que en 2025, la nueva administración Trump revisará por completo la naturaleza de la relación de Estados Unidos con el mundo, imponiendo aranceles masivos a todas las importaciones y al mismo tiempo reduciendo los déficits con la ayuda de un Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Elon Musk.