Para Luis Caputo la suba del dólar es "exagerada" y lo atribuyó "al riesgo kuka"

El funcionario relativizó el movimiento del tipo de cambio, al señalar que "no es nada que no hayamos vivido en este Gobierno. Por supuesto, se trata de exagerar la situación desde ciertos lados". Minutos después, le atribuyó a la escalada de la divisa estadounidense a que "ante la incertidumbre política, algunos deciden cubrirse. No es algo que no hayamos esperado".