Ernesto Samper visitó a Cristina Kirchner: "Esperamos que quede libre"

“Vengo a expresarle mi solidaridad personal, a acompañarla un rato y a hablar sobre los temas de América Latina que a ella le interesan”, dijo Samper. Y agregó: “La propuesta no es venir a cuestionar, pero quizá me atreva a decir que de acuerdo al artículo 23 de la Convención de San José de Derechos Humanos me parece que no se pueden imponer sentencias de inhabilitación ni permanente. Esperamos que Cristina quede libre”, expresó.