Inflación de julio: pese al fuerte aumento del dólar, proyectan que el IPC seguirá debajo del 2%

La fuerte suba del dólar durante julio (+14%) todavía no se tradujo en un aumento de precios. Tal es así que, el IPC del séptimo mes del año oscilaría, según las consultoras, entre el 1,8% y el 1,9%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba de 2,3%, se ubicó en el cuarto lugar. Las verduras jugaron un papel clave en el alza mensual de este rubro; panificados y bebidas no alcohólicas se destacaron entre el resto de los componentes que mostraron alzas muy acotadas o incluso leves caídas.

La inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, según la medición de LCG, da un 0,7% en las cuatro semanas de julio.

La incertidumbre cambiaria y su impacto en la inflación de julio

En el IPC de julio también jugaron un rol clave una serie de eventos que incrementaron la incertidumbre y golpearon la demanda de pesos: el fallo negativo por la causa YPF, la aprobación en el Congreso de un paquete de reformas que compromete el equilibrio fiscal y la volatilidad cambiaria tras el vencimiento de las LEFIs, según explicaron desde la Fundación Libertad y Progreso.

Tal es así, que el dólar oficial trepó 14% en julio, con un fuerte impulso durante esta última semana. Ahora, según precisó en diálogo con Ámbito el analista financiero Andrés Reschini, "será clave que el pasaje a precios sea lo más acotado posible", así como también "habrá que ver si en agosto el agro incrementa el ritmo de liquidaciones o no, las perspectivas electorales de cara a septiembre en provincia de Buenos Aires y en octubre las legislativas nacionales que pueden influir en el humor del mercado".

Inflación de julio: estará por debajo del 2%

La variación de precios, según LCG, se ubicará en 1,8%, siendo la proyección más optimista. Así y todo, Fundación Libertad y Progreso, C&T Consultores, Equilibra y Analytica -aún resta que mida la última semana- prevén que el IPC se ubique en el 1,9% durante el séptimo mes del año.

“La volatilidad cambiaria de julio no se trasladó a los precios, lo que permitió que el IPC volviera a estar por debajo del 2%. No obstante, hay que ser prudentes. La suba del tipo de cambio señala que está habiendo presiones a la depreciación del peso, y que si no se corrigen se pueden empezar a notar en otros precios de la economía”, analizó Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.