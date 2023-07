Prat Gay acusó a Massa de ajustar jubilaciones y aumentar la planta del Estado

También habló sobre le futuro y afirmó que "no hay margen para ajustes".

El ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay acusó al actual titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa , de aplicar un ajuste vía la inflación en las jubilaciones y de un aumento en la planta del Estado, además de postergar decisiones que impactarán en la próxima administración.

"Desde que asumió Massa las cuentas fiscales están más ordenadas por la inflación y por el atraso en el que se ajustan algunos gastos como las jubilaciones", sostuvo el ex funcionario de Mauricio Macri. Prat Gay fue uno de los panelistas invitados a la 5ª edición del encuentro Democracia y Desarrollo que realiza el Diario Clarín. "Las jubilaciones perdieron 2 puntos del PBI y así terminás ajustando en donde no hay que ajustar", remarcó Prat Gay.

El ex presidente del Banco Central aseguró que "cuando Massa asumió hizo una cantidad de anuncios que no cumplió ninguno y entre ellos que no iban a aumentar las vacantes en el Estado y se aumentó en 200 mil empleos".