Los contribuyentes que incumplieron ciertas obligaciones durante 2026 tienen un plazo para regularizar su situación y pagar un monto menor.

El beneficio no contempla la devolución de importes abonados antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación tributaria.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) reglamentó un régimen especial que permite reducir el importe de algunas multas aplicadas durante este año. La medida alcanza a distintos grupos de contribuyentes que incurrieron en incumplimientos de carácter formal ante el organismo.

El beneficio fue establecido mediante la Ley 27.826 y posteriormente reglamentado a través de la Resolución General 5927/2026, publicada el 12 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma establece las condiciones que deben reunir los responsables de las infracciones para acceder al descuento.

El artículo 17 de la Ley 27.826 establece un régimen especial de reducción de sanciones económicas para ciertos contribuyentes que incumplieron sus deberes formales. Su alcance fue precisado mediante el Decreto 1253/2026 y la posterior reglamentación de ARCA. Los beneficiaron son las micro, pequeñas y medianas empresas, incluidos los tramos 1 y 2 de esta última categoría.

Para acceder a la reducción, deben contar con el Certificado MiPyME y tener registrada la caracterización correspondiente en el Sistema Registral. La medida también alcanza a las personas humanas, las sucesiones indivisas y las entidades sin fines de lucro. Dentro de este último grupo están las asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras e instituciones religiosas.

En todos los casos, quedan excluidos quienes estén categorizados como Grandes Contribuyentes bajo la Resolución General 5670 . Una de las cuestiones centrales de la reglamentación es que la condición del beneficiario debe verificarse al momento en que se cometió la infracción. Esto significa que obtener posteriormente el Certificado MiPyME no garantiza el acceso a la reducción de una sanción anterior.

Qué multas entran y qué fechas rigen para las infracciones cometidas en 2026

El régimen contempla las infracciones establecidas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario, además de aquellas previstas en los artículos sin número incorporados a continuación de estos.

Los incumplimientos alcanzados son: la falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los vencimientos establecidos, las omisiones correspondientes a determinados regímenes informativos e infracciones vinculadas con las obligaciones de información y fiscalización tributaria.

La reducción no significa una condonación general de deudas impositivas. El beneficio se aplica sobre el importe de las sanciones contempladas en la legislación, no sobre el capital adeudado por los impuestos correspondientes.

Para acceder al régimen, las obligaciones deben haber vencido a partir del 2 de enero de 2026, fecha en la que entró en vigencia la Ley 27.799. A su vez, las infracciones deben haberse cometido antes del 9 de octubre, cuando empezó a regir la Ley 27.826.

Otro requisito es que, al 9 de octubre, las multas no hayan quedado firmes o que, aun estando firmes, permanezcan impagas. La reglamentación también excluye aquellas sanciones que fueron incorporadas a un plan de facilidades de pago en los términos previstos por el régimen, debido a que se consideran canceladas a estos efectos.

Los contribuyentes tienen hasta el viernes 18 de diciembre de 2026 inclusive para cumplir con las obligaciones formales omitidas que dieron origen a las sanciones.

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Cuándo opera de pleno derecho y cuándo exige Presentaciones Digitales

La Resolución General 5927 establece que, por regla general, la reducción opera de pleno derecho. La situación cambia cuando la sanción se encuentra en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial. En estos casos, el interesado debe regularizar primero la obligación omitida y posteriormente ingresar al servicio Presentaciones Digitales mediante su clave fiscal.

Dentro de la plataforma hay que seleccionar el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826”. Ahí se debe informar el número de sumario, la resolución o el instrumento mediante el cual se aplicó la sanción, además de los datos necesarios para identificarla. Esta gestión también tiene como fecha límite el 18 de diciembre de 2026.

Antes de iniciar el procedimiento, los contribuyentes deben tener en cuenta que la presentación implica aceptar la pretensión fiscal correspondiente al porcentaje de la multa que permanece vigente. Además, supone renunciar a las acciones y los derechos vinculados con la discusión de la sanción y asumir las costas y los gastos judiciales que correspondan.