ARCA estableció una nueva etapa en la administración electrónica de las retenciones y percepciones de IVA. El desafío no será solamente tecnológico: las empresas deberán adecuar sus controles mientras subsiste un complejo entramado de regímenes de recaudación

A partir del 1 de abril de 2027, determinados regímenes de retención y percepción del IVA deberán informarse e ingresarse a través del SIRE.

La modernización de la administración tributaria constituye un objetivo difícil de cuestionar. Menos formularios, mayor automatización, información disponible en tiempo real y procedimientos uniformes deberían traducirse en menores costos de cumplimiento para las empresas y mejores herramientas de fiscalización para el Estado.

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Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre digitalizar un procedimiento y simplificar el sistema tributario que le da origen.

La Resolución General 5921/2026, publicada el 3 de noviembre, ofrece una oportunidad para examinar esa distinción.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que, a partir del 1 de abril de 2027 , determinados regímenes de retención y percepción del impuesto al valor agregado (IVA) deberán informarse e ingresarse obligatoriamente mediante el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE).

La medida representa un avance en la unificación de procedimientos. Pero también plantea interrogantes sobre el costo de adaptación y la persistencia de numerosos mecanismos de recaudación anticipada.

Una transformación que excede al aplicativo

El SIRE no constituye una herramienta completamente nueva. Fue implementado inicialmente para determinados regímenes de la seguridad social y de Ganancias correspondientes a beneficiarios del exterior y, posteriormente, se extendió, de manera gradual, a ciertas retenciones de IVA.

La nueva resolución amplía su utilización obligatoria a actividades de significativa importancia económica.

Entre ellas se encuentran las operaciones alcanzadas por el SISA, la comercialización de miel, leche, lana, algodón y caña de azúcar, las cadenas de hacienda bovina y porcina y determinados regímenes vinculados con servicios, honorarios y actividades mineras.

También comprende percepciones correspondientes a operaciones canceladas mediante la entrega de granos y a las cadenas de comercialización de carnes bovinas y porcinas.

No estamos, por lo tanto, frente a un cambio exclusivamente informático.

Se modifica el procedimiento mediante el cual numerosos agentes deberán registrar operaciones, emitir certificados, presentar declaraciones juradas e ingresar los importes retenidos o percibidos.

Para las empresas alcanzadas, el verdadero desafío consistirá en garantizar la continuidad y exactitud de esos procesos durante la transición.

Dos fechas y una decisión irreversible

La resolución entrará en vigencia el 1 de diciembre de 2026, mientras que la incorporación obligatoria de los regímenes enumerados comenzará el 1 de abril de 2027.

Durante ese intervalo, los agentes podrán optar por utilizar anticipadamente el SIRE.

Sin embargo, la decisión requiere especial atención: la opción comprende todos los regímenes incluidos en la resolución respecto de los cuales el agente se encuentre obligado y no podrá modificarse posteriormente.

Por ello, anticipar la migración no debería responder exclusivamente al propósito de adoptar cuanto antes una nueva plataforma.

Antes será necesario comprobar la compatibilidad de los sistemas de gestión, la correcta identificación de los códigos de régimen y la capacidad de emitir y conciliar los certificados correspondientes.

La experiencia indica que los mayores inconvenientes suelen aparecer cuando las modificaciones informáticas se implementan sin una revisión integral de los procedimientos administrativos.

El problema de la convivencia entre sistemas

Una de las cuestiones más delicadas será la administración de los períodos anteriores.

La resolución establece que, una vez efectuada el alta en SIRE-IVA, dejarán de aplicarse las disposiciones del SICORE para los regímenes migrados.

No obstante, las declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a períodos anteriores deberán continuar presentándose mediante el SICORE.

Esto implica que las empresas deberán conservar la capacidad operativa y documental necesaria para atender obligaciones históricas, aun después de adoptar el nuevo sistema.

También deberán gestionar las altas correspondientes en el Sistema Registral y solicitar la baja de los códigos del SICORE reemplazados.

Una migración incorrectamente administrada podría generar inconsistencias entre certificados emitidos, retenciones registradas y declaraciones juradas presentadas.

La digitalización promete simplificar el procedimiento futuro, pero durante la transición puede exigir controles adicionales.

El costo oculto de recaudar por cuenta del Estado

Existe, además, una cuestión estructural que la resolución no modifica.

Las empresas que actúan como agentes de retención o percepción cumplen una función recaudatoria por cuenta del Estado.

Para ello, deben identificar correctamente a los sujetos alcanzados, aplicar alícuotas, verificar tratamientos diferenciales, emitir constancias, registrar operaciones y cumplir obligaciones de información e ingreso.

Todo ese proceso demanda personal especializado, sistemas informáticos, controles internos y asesoramiento profesional.

Se trata de costos administrativos que no desaparecen por el solo hecho de reemplazar una aplicación informática.

A ello se agrega que los regímenes de recaudación anticipada pueden generar saldos a favor de los contribuyentes, particularmente cuando las retenciones y percepciones superan el impuesto finalmente determinado.

La inmovilización de esos recursos tiene consecuencias financieras que tampoco se resuelven mediante la digitalización.

Por eso, la modernización tecnológica debería integrarse a una revisión más amplia de la eficiencia del sistema de recaudación.

No basta con que el Estado reciba información más rápidamente. También debería procurarse que los contribuyentes soporten menores cargas administrativas y financieras.

El caso particular de la agroindustria

En las cadenas agroindustriales, esta problemática adquiere especial relevancia.

Los regímenes de retención y percepción suelen estar vinculados con registros fiscales, condiciones particulares de los operadores, documentación comercial específica y mecanismos de control sectorial.

El SISA constituye un ejemplo representativo.

Su incorporación obligatoria al SIRE exige prestar atención a la correspondencia entre los datos de las operaciones, los certificados emitidos y los tratamientos tributarios aplicables.

Algo semejante ocurre con las cadenas de hacienda bovina y porcina, donde conviven obligaciones registrales, comerciales y fiscales.

La migración no modifica por sí misma las alícuotas ni las condiciones sustantivas de los regímenes alcanzados.

Pero obliga a verificar que los sistemas utilizados por los agentes reproduzcan correctamente esas reglas.

Una inconsistencia informática puede transformarse rápidamente en una diferencia tributaria, con consecuencias para quien retiene y para quien necesita computar la retención sufrida.

Hacia una verdadera simplificación

La RG 5921/2026 constituye un paso razonable en el proceso de modernización de ARCA.

La centralización de información y la estandarización de procedimientos pueden facilitar controles, mejorar la trazabilidad de las operaciones y reducir tareas repetitivas.

Sin embargo, su verdadero resultado debería medirse mediante indicadores concretos: reducción de errores, menores tiempos de cumplimiento, disponibilidad oportuna de certificados y disminución de costos administrativos.

También sería deseable avanzar hacia una mayor racionalización de los regímenes existentes, evitando superposiciones y revisando aquellos mecanismos que generan saldos a favor persistentes.

La tecnología ofrece herramientas para lograrlo, pero no sustituye las decisiones normativas necesarias.

Digitalizar un sistema complejo puede hacerlo más eficiente para administrarlo, sin volverlo necesariamente más sencillo para quienes deben cumplirlo.

Esta es la cuestión de fondo que debería acompañar la implementación del SIRE.

Porque la verdadera modernización tributaria no consiste solamente en reemplazar formularios y aplicativos.

Consiste en construir procedimientos más simples, previsibles y proporcionados, tanto para el organismo recaudador como para los contribuyentes.

Y ese objetivo requiere algo más que tecnología: exige revisar la arquitectura misma de las obligaciones fiscales.

Contador público. Tributarista. Estudio Tristán y Asoc.

Mantuve el texto original, su estructura y el estilo del autor. Solo realicé ajustes menores de puntuación, gramática y negritas, con criterio editorial. No modifiqué ni verifiqué los datos normativos.