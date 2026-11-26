Diputados aprobó la incorporación de las cooperativas a la ley que regula a las PyMEs Por Lidia M. Santacruz + Agregar ámbito en









La media sanción del proyecto modificatorio de la Ley 24.467, se aprobó por unanimidad en la Cámara baja y se despachó al Senado para su conversión en ley, lo que le permitirá la categorización como micro, pequeña o mediana empresa y gozar de los alcances de la ley.

La Cámara de Diputados aprobó la inclusión de las cooperativas dentro de la ley que regula a las MiPyMEs

La aprobación de este proyecto de ley en Diputados, por unanimidad, incorporando expresamente a las cooperativas para que califiquen como empresa PyMEs, en alguna de sus categorías, le otorga seguridad jurídica a las mismas, permitiendo a la vez, acceder a los programas y beneficios que otorga la Ley 24.467 y sus reglamentaciones.

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Así, si el Senado convierte en ley la media sanción de la cámara baja las cooperativas quedarán sometidas a las pautas que fija la ley de PyMEs, en cuanto a los ingresos anuales por ventas o prestaciones de servicios; al personal ocupado y al valor de los activos fijos o bienes de uso, a los fines de su encuadre; y a otras cuestiones formales como el Registro de Empresas MiPyMES.

En otras palabras, deberán respetar los parámetros establecidos en la Resolución 220/19 de la ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del ex-Ministerio de Producción y Trabajo.

La cooperativa, una vez categorizada, podrá gestionar el Certificado MiPyMEs que resulta un documentos clave, a pesar de que las autoridades habían interpretado que estas entidades se encontraban habilitadas para solicitar dicho certificado.

Opinión que habilita Recientemente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por medio de la RG 5928, excluyó a las cooperativas del listado de las formas jurídicas admitidas como entidades sin fines de lucro desde el 25/11/26.

Esa decisión se tomó según nota de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa que expuso que las Cooperativas y las Cooperativas Efectoras se encuentran habilitadas a tramitar el correspondiente “Certificado MiPyME”, de acuerdo con el procedimiento previsto en la RG 5.907. En consecuencia, de prosperar la reforma que incluye a las cooperativas como empresas, la obtención del citado certificado procederá por tratarse de un ente encuadrado en la ley, otorgándole certeza jurídica sin depender de una interpretación administrativa. El proyecto aprobado por los 246 diputados, logró despacho de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales y surgió de unificar distintos iniciativas.

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