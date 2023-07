Ricardo Aronskind: "Las nuevas medidas no impactan fuerte en inflación ni justifican remarcaciones masivas"

Ricardo Aronskind: La Argentina atraviesa una situación de emergencia cambiaria, que no es nueva y que fue generada por la gestión macrista y la administración de reservas que se realizó en este Gobierno, sumado a la sequía fuerte que se registró este año. Eso hizo que estemos ante un escenario de carencia de dólares en el que hay que priorizar la utilización de los que hay. Entonces, más allá de lo que pida el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina tenía que avanzar en este sentido. Debía tomar medidas que faciliten la correcta gestión de los dólares que tenemos.

Claro que algunas de estas medidas pueden generar cierto encarecimiento de algunos bienes y servicios, pero no considero que esto debería tener un gran impacto en precios y el dato de inflación. Y digo que no debería tener mucho impacto porque, si bien influye en un alza de entre un 5% y un 12% en algunos precios, otros no deberían subir. Eso hace que no tengamos que esperar un alza generalizada y fuerte en precios, sino, un efecto moderado en algunos sectores. Sin embargo, lo que siempre es impredecible en Argentina es el comportamiento de los actores económicos, que suelen sobre reaccionar a medidas puntuales, potenciando los efectos negativos que podrían generar en la economía. No es un salto del 40% generalizado, es leve, limitada y focalizada, por lo que no debería dar pie a una oleada remarcatoria de precios.

P.: ¿Cómo se hace para controlar esto y cómo se relaciona con el salto del dólar blue?

R.A.: Yo creo que los funcionarios tendrían que lograr informar que esta es una situación transitoria, de cuidado de las divisas mientras se normaliza el comercio exterior y el ingreso de dólares. Asimismo, es esencial que el Gobierno sea firme en frenar los abusos en este sentido. Por otro lado, tenemos un salto del dólar blue que parece ser fuertemente especulativo porque no hubo una suba masiva de los tipos de cambio. Pero, además, debemos tener en cuenta que, si bien el blue, en términos nominales, está muy elevado, en nivel real y relativo ha tenido momentos en los que estuvo mucho más caro. No hay pie para una fuerte remarcación de precios, al menos que haya una especulación o presión devaluatoria.

P.: ¿Qué espera que pase con el dólar de acá a las PASO y después?

R.A.: Yo creo que está bien que el Gobierno no deje que el tipo de cambio oficial se retrase. Creo que tiene que seguir el ritmo de la inflación para evitar especulaciones devaluatorias a futuros. Por otro lado, el BCRA tiene que poner el foco en controlar los dólares que salen y entran de sus reservas porque, ya lo ha dicho el Gobierno, que los exportadores le deben u$s3.000 millones que deberían haber ingresado y no lo han hecho y eso le hace un gran daño a la economía.

Por otro lado, el ministro Sergio Massa estuvo en La Rural y fue muy bien recibido su discurso, en general, por el campo. Los candidatos que hay son, en general, de agrado de los mercados. No hay una situación disruptiva en ese sentido, por lo que no espero que haya conmoción, ni clima de pánico para justificar algún golpe de mercado post PASO. El panorama electoral actual no debería preocupar si gana alguno de los principales candidatos que hay en escena en este momento. Creo que al mercado lo que más le importa es la responsabilidad financiera de quien gane y no hay nadie hostil al sector financiero entre los que más chances tienen.