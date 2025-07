Se declaró en quiebra en EEUU y era líder en ventas de cosméticos, ¿Cómo sigue operando en Argentina?

Con una deuda de millonaria en Estados Unidos, aquejada por denuncias penales y después de convertirse en un referente de la venta directa de cosméticos en el mundo, Avon Products Inc debió declararse en quiebra en ese país acogiéndose al Capítulo 11de la Ley de Quiebras de EEUU que permite a las compañías sumergirse en un proceso de saneamiento financiero . A pesar de la gravedad de la situación, Avon en Argentina siguió operando gracias a Natura & Co.

El rol de Natura para que la quiebra de Avon no afecte en Argentina

rutina skincare cosméticos.jpg Freepik

El acuerdo de Avon con Natura & Co fue el salvoconducto de la compañía. La ayuda económica recibida a fines del año pasado aseguró la que la marca continúe funcionando en mercados internacionales, con especial énfasis en América Latina. De hecho, tan pronto como trascendió la situación de la empresa en Estados Unidos, Natura & Co emitió un comunicado en el que aseguraba que el mercado internacional -especialmente, el de América Latina- no se vería afectado por la bancarrota.

De esa manera, en nuestro país, la solicitud del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de parte de Avon no impactó en sus ventas. Sin embargo, la llegada de la brasilera a sus capitales busca renovar los aires de la empresa de cosmética aggiornando su comercialización y retomando aquella idea de la venta de cosméticos como una fuente de empoderamiento para las mujeres. Después de haber sido por años dueña del comercio directo de cosméticos el modelo quedó obsoleto frente a la competencia.