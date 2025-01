Wall Street apuesta por Wall Street: los más optimistas y los pesimistas para el 2025

Cabe destacar que, durante los últimos 24 años, los “benchmark” de los pronosticadores en realidad han fallado un 14% en promedio, según Bespoke Investment Research. “Por supuesto, incluso el historial más pobre no disuadirá a los estrategas bien pagados de publicar su próxima predicción”, sostiene Rosen. De todos modos, los datos históricos favorecen a los optimistas: en cualquier período de 12 meses, las acciones han subido tres de cada cuatro veces, y al ampliar ese marco temporal a cinco años las acciones cotizan al alza casi el 90% del tiempo. “Creemos que 2025 será otro año de buenos rendimientos en el mercado de valores, pero con más volatilidad a medida que los inversores vuelvan a leer cada nota de la Fed y comencemos a analizar las medidas políticas que se toman en Washington, especialmente en materia de aranceles e impuestos”, dijo Carol Schleif, estratega jefe de mercado de BMO Private Wealth.

El riesgo de una recesión en EEUU en los pronósticos de Wall Street

Claro que a la hora de los pronósticos mucho tiene que ver cómo vislumbran la probabilidad de que la economía estadounidense caiga en recesión. Al respecto vale recordar que a principios de 2024 la mayoría de los analistas sostenían para EE.UU. iba a caer en recesión. Bancos como Rabobank pronosticaban una contracción de la economía estadounidense, aunque volvió a mostrar una inesperada resistencia y se ha mantenido saludable, hasta tal punto que los economistas de Oxford Economics (OE) aseguran que la probabilidad de recesión se acerca a cero: nuestros modelos de probabilidad de recesión se acercan a su límite cero y se sitúan en sus niveles más bajos en más de dos años, mientras los indicadores adelantados señalan unas perspectivas alentadoras. Incluso, el propio jefe de la Fed, Jerome Powell, señaló días atrás que creía que está bastante claro que se ha evitado una recesión. “La mayoría de los analistas llevan mucho tiempo pronosticando una ralentización del crecimiento, y sigue sin producirse. La economía estadounidense se está comportando muy, muy bien, sustancialmente mejor que nuestro grupo de referencia mundial. Y no hay razón para pensar que una desaceleración sea más probable de lo que suele ser. Así que las perspectivas son bastante halagüeñas para nuestra economía", señaló.

Pero las perspectivas eran más sombrías no solo a principios de año, ya que los expertos de JP Morgan Chase elevaron en agosto hasta el 35% desde el anterior 25% la posibilidad de que se diera una recesión en EE.UU. a fines de 2024. Sin embargo, estas previsiones no terminaron por materializarse, y OE explica que los consumidores no han mostrado una ralentización correspondiente del gasto, mientras que los balances saneados y el fuerte crecimiento salarial siguen siendo apoyos. "Las revisiones de los datos de renta personal mostraron un ahorro de los consumidores inferior al estimado, pero no nos preocupa demasiado", destacan.

En lo que respecta a las perspectivas, no consideran que la modesta caída del 3% de los mercados de renta variable sea motivo de preocupación para el gasto de los consumidores, aunque reconocen que una corrección mayor de los mercados financieros podría hacer mella en el gasto de los hogares debido al efecto riqueza. "Hemos modelizado el impacto de una caída del 20% en los mercados de renta variable, y aunque el impacto en el consumo no llevaría a la economía a la recesión, el crecimiento del PIB se ralentizaría notablemente y la tasa de desempleo se situaría en el 4,5% en el primer semestre del próximo año", pronostican.

Para el 2025, consideran que los riesgos para el crecimiento del gasto en 2025 siguen siendo equilibrados, con la gran cantidad de capital inmobiliario como riesgo al alza si los consumidores comenzaran a aprovechar esa riqueza. "Los componentes que señalan cierta debilidad son los datos manufactureros y la duración del desempleo. Hace tiempo que esperamos un repunte del sector manufacturero, respaldado por unas condiciones crediticias más laxas, el auge de los centros de datos y las persistentes ayudas fiscales que contribuirán a sostener el crecimiento en 2025", agregan. De esta manera, consideran que el sector manufacturero será uno de los más afectados por la reciente subida de los tipos a lo largo de la curva de rendimiento y la apreciación del dólar estadounidense ponderado en función del comercio.

Mientras, en los mercados, los inversores están exigiendo una mayor prima por plazo para mantener la deuda pública a largo plazo, debido a las volátiles lecturas de inflación, la política fiscal inflacionista de la administración Trump y el aumento del riesgo de tasas de interés, explican. "Esto ha hecho subir las tasas hasta 35 puntos básicos a lo largo de la curva en la última semana y 100 puntos básicos frente al mínimo de septiembre. Esto endurecerá las condiciones financieras, lo que se traducirá en un aumento de las tasas de interés para las empresas y de las tasas hipotecarias para los consumidores que deseen adquirir una vivienda", agregan. Al respecto, advierten que este aumento de las tasas de interés, también repercutirá directamente en el costo de la financiación de la acumulación de existencias o aumentará el costo de oportunidad de mantener existencias, ya que el rendimiento del efectivo podría ser más beneficioso. "Esto afectará a los importadores que esperan adelantar los envíos antes de los posibles aranceles de la administración Trump", indican.

Otro de los aspectos a tener en cuenta este año será el mercado laboral, sobre el que los analistas de OE no están demasiado preocupados en estos momentos a pesar del repunte en la duración del desempleo. "El mercado laboral sigue enfriándose, pero se caracteriza más por la ralentización del crecimiento del empleo que por los despidos generalizados. Los desempleados tienen más dificultades para encontrar trabajo, pero la ralentización del crecimiento de la población activa debería compensar la presión al alza de la tasa de desempleo. Uno de los indicadores preocupantes es el descenso de la tasa de empleo de las personas mayores en relación con la población", concluyen.