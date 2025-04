Dólar: el Gobierno evalúa acelerar el levantamiento del cepo

Sin embargo, no se descarta que este primer desembolso sea superior a los u$s10.000 millones.

Asimismo, la sorpresiva visita del secretario del Tesoro, Scott Bessent, al país constituye un fuerte respaldo a la gestión argentina y hay quienes especulan con la posibilidad de obtener un crédito del Tesoro, en momentos en que Estados Unidos tiene un enfrentamiento con China y la Argentina es su principal aliado en Sudamérica.

Levantamiento del cepo al dólar

Con la consiguiente recomposición de las reservas del Banco Central que implicarían estos desembolsos, el Gobierno aceleraría los plazos para levantar distintas restricciones que impone el cepo. En medios oficiales se calcula que las empresas acumulan unos u$s6.000 millones de utilidades pendientes de giros al exterior y u$s15.000 millones de préstamos entre compañías y por otros conceptos.

En los pasillos de la Casa Rosada se insiste en que no habrá una corrección importante del tipo de cambio oficial. Pero no se descarta la posibilidad de que se elimine el dólar blend, una variante que siempre fue criticada por los técnicos del FMI que rechazan los tipos de cambios múltiples, y que el dólar oficial se eleve para no perjudicar a los exportadores. Hoy los exportadores reciben un tipo de cambio 5% superior al dólar oficial por el 20% de las divisas que se canalizan por el dólar financiero.

El nuevo esquema podría contemplar además un esquema de bandas con un sistema acotado de flotación a los efectos de atender la demanda del FMI de una mayor flexibilidad en el manejo cambiario.

Otro de los requerimientos del organismo se refiere a la necesidad de acumular reservas en el Banco Central. Pese al abultado superávit comercial, el BCRA pudo acumular durante la actual gestión sólo unos u$s5.000 millones -las reservas netas siguen siendo negativas – porque debió atender los pagos de la deuda externa en un contexto de ausencia de financiamiento externo en condiciones que le permitieran rollear los vencimientos.