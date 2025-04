Dólar en la mira y fuerte cobertura: qué espera la city tras el acuerdo con el FMI

Iván Vizental, líder de estrategia de Quinto Inversiones, analiza en diálogo con Ámbito, que tras conocerse que la Argentina llegó a un acuerdo técnico con el FMI "se disparó la demanda de cobertura cambiaria". El estratega explica que los inversores especulan con una posible revisión del crawling peg al 1% mensual y del esquema del "dólar blend", lo que se refleja en la suba del precio de los futuros de dólar y la mayor demanda de instrumentos "dollar linked y la presión sobre el mercado oficial".

Y es que aunque el Gobierno desmintió cambios, la falta de señales claras del FMI alimenta estas expectativas, asegura Vizental. "La cobertura se manifiesta también en un salto en la tasa implícita de los futuros (de 24,5% a 85% TNA) y en el rendimiento negativo de los bonos dollar linked", indica.

Pese a esto, Vizental desliza que la cobertura no es aún generalizada: "El Tesoro logró renovar toda su deuda en pesos y no se observa una salida marcada del crédito en dólares. En paralelo, subieron las tasas reales e inflación esperada (de 1,7% a 2,7% mensual para 2025), que afectó en particular a la curva de Lecap".

El analista concluye que el acuerdo con el FMI podría reducir la incertidumbre, pero urge a que se definan pronto las reglas del nuevo esquema cambiario para evitar más especulaciones que dañen los activos financieros y las reservas.

Leonardo Anzalone, director de Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), explica en charla con este medio que, lo que exponen los futuros del dólar es una expectativa creciente de corrección cambiaria "en el cortísimo plazo", consistente con lo que se podría anunciar este viernes. "El salto en las tasas implícitas de los contratos de abril y mayo —con niveles arriba del 100% TNA— refleja que el mercado descuenta una devaluación del orden del 14% en los próximos 30 o 40 días. No es casual: coincide con la expectativa de un nuevo entendimiento con el FMI".

Anzalone aplaude que el Gobierno se plante en su postura de que no va a devaluar: "Hace bien en sostener ese discurso, pero el mercado ya no le cree". Y es que las reservas siguen en niveles muy bajos, el" crawling peg" corre por detrás de la inflación, que va en aumento, y la presión sobre los dólares financieros se intensifica. "En este contexto, es natural que los agentes busquen cobertura. Y los futuros hacen de termómetro ante esa tensión", asegura el director de CEPEC.

¿Se levanta el cepo?

Para Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio -en declaraciones a este medio- en lo inmediato no habrá modificaciones. Sostiene el experto que "según lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para levantar el cepo se tienen que dar ciertas condiciones" que impiden que puedan hacerlo en el corto plazo.

Quintana reconoce que muchos especulan con que el anuncio de este viernes vendrá seguido de cambios en la estructura del mercado cambiario, cosa que para él no es posible en el corto. "Eliminación del "dólar blend" significaría un ajuste del tipo de cambio para compensar la caída del precio de los exportadores. ¿Flotación entre bandas? Es todo especulación sin bases ciertas hasta ahora. Hay que esperar", indica.

Anzalone, en tanto, matiza con Quintana y descarta "una devaluación abrupta, pero sí un cambio en el esquema actual". Así como viene, la situación no le sirve a nadie, la inflación aumenta, no se juntan reservas y la producción cae, dice el economista. "El FMI podría no pedir un salto discreto, pero sí un "crawling peg" más acelerado o incluso una banda de flotación. El punto es que el tipo de cambio oficial no se puede seguir atrasado sin consecuencias", asegura.

Así, Anzalone explica el movimiento en el Matba Rofex: "No es tanto una apuesta, sino una cobertura frente a un escenario donde el Gobierno, más temprano que tarde, va a tener que corregir".