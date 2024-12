Wall Street se desplomó en el cierre de su segundo mejor año del siglo XXI

Goldman Sachs prevé que la Reserva Federal aplicará su próximo recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos en marzo de 2025. El banco dijo en una nota el viernes que se espera que la medida sea seguida por dos recortes adicionales de la misma magnitud en junio y septiembre. "Esperamos que la Fed aplique su próximo recorte de 25 puntos básicos en marzo, seguido de dos recortes más de 25 puntos básicos en junio y septiembre hasta un rango de tipos terminales de 3,5-3,75%", escribió el banco. Goldman también anticipa que la Fed desacelerará su reducción de balance en enero de 2025 y la detendrá por completo en el segundo trimestre.

¿Qué pasó con las acciones de Wall Street?

Las acciones de Boeing cayeron más del 2,6% después de que un devastador accidente aéreo en Corea del Sur se cobrara la vida de 179 personas el domingo, cuando un avión de pasajeros se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Muan. El avión, un Boeing 737-800, se salió de la pista, chocó contra un muro y estalló en llamas, lo que lo convirtió en el desastre de aviación más mortal en la historia del país.

Entre las acciones que resignaron valor en la fecha destacamos Tesla Motors (-2,1%), Avago Technologies (-2,4%), Xpeng Inc (-5.5%) Y Li Auto Inc., (-4,3%). Entre las acciones apreciadas mencionamos Antero Rsrc (+7.99%), ST:EQTAB (+5,8%) y Cabot Oil & Gas (+4.1%) y Encana Corporation (+3.7%) y Comstock Resources Inc +33,44%.

Jerome Powell, el estratega

Según economistas el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se encuentra en un territorio que le es familiar de cara a 2025, donde su objetivo es equilibrar la independencia del banco central y evitar la confrontación con Donald Trump. El desafío de Powell radica en gestionar la política monetaria sin que parezca que se está neutralizando preventivamente las posibles presiones inflacionarias de las políticas de la administración entrante.

El acto de equilibrio ha sido evidente en los últimos meses. Poco después de la victoria electoral de Trump en noviembre, Powell enfatizó “que la Fed no especularía sobre cómo las políticas futuras podrían influir en las tasas de interés”. "No adivinamos, no especulamos y no asumimos", dijo Powell el 7 de noviembre.

Sin embargo, las últimas proyecciones de la Fed sugieren que algunos funcionarios ya están considerando cambios en las políticas, lo que indica menos recortes de tasas en 2025 debido a las preocupaciones por la inflación. La semana pasada, la Fed redujo las tasas en un cuarto de punto, completando una reducción de un punto porcentual desde septiembre.

A pesar de esto, las previsiones actualizadas revelaron una postura más cautelosa sobre la flexibilización. La mayoría de los funcionarios ahora predicen solo dos recortes el próximo año, por debajo de los cuatro proyectados en septiembre. Se espera que la inflación se mantenga en el 2,5% en 2025, por encima de las previsiones anteriores del 2,2%.

Cabe subrayar que 15 de los 19 funcionarios de la Fed ven un riesgo de que la inflación pueda superar las proyecciones. Michael Gapen, economista jefe de Estados Unidos en Morgan Stanley, señaló el cambio.

La última reunión "resultó mucho más agresiva de lo que pensábamos porque hicieron lo que dijeron que no iban a hacer: dijeron que no iban a especular sobre políticas y luego, un mes después, decidieron especular sobre políticas", dijo. Un factor clave detrás de esta cautela es la agenda económica propuesta por Trump, que incluye aranceles y políticas de inmigración más estrictas. Los aranceles podrían hacer subir los precios, mientras que los controles fronterizos más estrictos podrían restringir la oferta laboral, aumentando los salarios.

Powell ha restado importancia al impacto directo de la elección de Trump en las previsiones de inflación, atribuyendo el cambio a los datos de inflación recientes. A pesar de esto, según el Wall Street Journal, Powell ha aconsejado en privado a sus colegas que actúen con cuidado en sus declaraciones públicas para evitar percepciones de sesgo político. Este enfoque se alinea con los esfuerzos del Alto funcionario, por mantener la reputación de la Fed de tomar decisiones apolíticas y basadas en datos. Hay mucho en juego.

Powell recuerda la experiencia de la Fed durante el primer mandato de Trump, cuando las guerras comerciales llevaron a recortes de tasas. Sin embargo, el entorno actual es diferente. La inflación ha sido elevada, a diferencia del contexto de baja inflación de 2018. Powell destacó esta distinción en su conferencia de prensa del 18 de diciembre, haciendo referencia a análisis internos anteriores de la Fed. "Lo que está haciendo el comité ahora es discutir las vías y comprender nuevamente las formas en que los aranceles pueden afectar la inflación y la economía", dijo Powell.

"Nos coloca en posición, cuando finalmente veamos cuáles son las políticas reales, para hacer una evaluación más cuidadosa y reflexiva de cuál podría ser la respuesta política adecuada". Los asesores de Trump sostienen que la desregulación y el aumento de la producción energética podrían compensar los riesgos inflacionarios. El secretario del Tesoro designado, Scott Bessent, restó importancia a las preocupaciones. Aun así, los analistas creen que la Fed responderá con cautela si las mejoras del lado de la oferta se revierten. “En este entorno, no venimos de seis años de inflación por debajo del objetivo. Venimos de unos pocos años de estar muy por encima del objetivo”, señala el economista jefe de JPMorgan, Michael Feroli. Otros analistas sugieren que el entorno económico influirá significativamente en la medida en que las empresas trasladan los costos crecientes a los consumidores.