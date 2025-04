Pulp confirmó el lanzamiento de su primer álbum en 24 años y presento el sencillo "Spike Island"

Hablando en BBC 6 Music esta mañana, la banda confirmó que "el disco está terminado desde hace un tiempo" y que la espera entre discos se sintió como "una vida", antes de completarlo en tres semanas.

“[Tocar en vivo] fue una gran influencia; tocamos y las canciones cobraron vida”, dijo Cocker. “Tocamos una canción nueva hacia el final de la gira y nadie nos tiró cosas ni se fue al bar”. “Decidimos hacerlo rápido… quería salir”.

En una declaración sobre el álbum, Cocker compartió: "Este es el primer álbum de Pulp desde «We Love Life» de 2001. Sí: el primer álbum de Pulp en 24 años. ¿Cómo sucedió?.

Bueno: cuando retomamos la gira en 2023, ensayamos una nueva canción llamada "Hymn of the North" durante las pruebas de sonido y finalmente la tocamos al final de nuestra segunda noche en el Sheffield Arena. Esto pareció abrir las puertas: creamos el resto de las canciones de este álbum durante la primera mitad de 2024. Un par son reposiciones de ideas del siglo pasado. La música de una canción fue compuesta por Richard Hawley. La música de otra fue compuesta por Jason Buckle. La familia Eno hace coros en una canción. Hay arreglos de cuerda compuestos por Richard Jones e interpretados por el Elysian Collective.

El álbum fue grabado durante tres semanas por James Ford en Walthamstow, Londres, a partir del 18 de noviembre de 2024. Este es el tiempo más corto que ha tardado en grabarse un álbum de Pulp. Estaba listo para empezar.

Estos son los hechos. Esperamos que disfruten de la música. Fue escrita e interpretada por cuatro seres humanos del norte de Inglaterra, con la ayuda y el apoyo de otros cinco seres humanos de diversos lugares de las Islas Británicas. No se utilizó ninguna IA durante el proceso.

Este álbum está dedicado a Steve Mackey. Esto es lo mejor que podemos hacer. Gracias por escuchar”.

