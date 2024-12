Qué se espera en Wall Street a partir de 2025

Finalmente, Donald Trump terminó compitiendo con la candidata demócrata Kamala Harris y ganó la elección. La clave del 2025 estará en entender cuán lejos intentará avanzar con sus promesas de campaña, las cuales no solo tendrían un impacto en la economía real, sino que también podrían condicionar el accionar de la Fed.

La Reserva Federal ya está trabajando con más incertidumbre ante lo que pueden ser las posibles políticas de Trump. Al menos así lo dijo Powell en la ronda de preguntas de la conferencia de prensa posterior a la decisión de tasa. Esta mayor incertidumbre podría romper la unión que tuvo el Board en 2024. De hecho, ya algo se vio en las últimas reuniones.

La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, votó en contra de la decisión de septiembre de reducir las tasas en medio punto porcentual, prefiriendo un recorte menor.

Por su parte, Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, se opuso a la reducción en diciembre, argumentando que no era necesaria. Es probable que esta dinámica se profundice en 2025.

Más allá de esto, no quedan claros los incentivos de Trump para romper con el esquema actual e implementar un plan completamente diferente. Biden dejó una economía que creció 3,1% trimestral anualizado en el 3T, y se espera un crecimiento de 3,1% en el 4T. Por otro lado, aunque con cierta inercia, la inflación muestra una tendencia a la baja.

Los grandes eventos de 2024 ya quedaron atrás. En estos días, se conocerán algunos datos económicos de menor relevancia, por lo que el desenlace de esta etapa parece estar claro. Para anticipar los próximos capítulos, habrá que esperar al estreno de 2025. A partir del 20 de enero, Trump asumirá la presidencia, y será crucial observar qué cambios logra implementar y en qué magnitudes.

Por ejemplo, de manera simplificada, podría suponerse que la baja de impuestos y la desregulación favorecerían el crecimiento económico, mientras que las restricciones a las importaciones tendrían un efecto negativo. Por eso, será determinante analizar cuánto se avanza en cada frente para evaluar el impacto neto de las nuevas propuestas.

La perspectiva hacia adelante para el S&P 500 es de cautela, dado que se encuentra cercano a sus máximos, tanto en términos nominales como reales, y su ratio PE (indicador que compara el precio de las acciones con las ganancias de las empresas) supera los promedios históricos.

Actualmente, el PE y el PE ajustado están en 27,2 y 24,9, respectivamente, niveles que se ubican por encima de los promedios históricos de los últimos 5 años (21,4), 10 años (19,5) y 24 años (17,9). En particular, desde 1990, el PE ajustado solo superó estos tres promedios en dos momentos históricos: la crisis de las dot-com y la pandemia de COVID-19. Esto no quiere decir nada en particular y la historia no necesariamente tiene que repetirse. De momento, no vemos un catalizador claro para una corrección del índice.

Sin embargo, es importante prestar atención a estos indicadores, a la macro y a la evolución de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente Nvidia, tercera empresa más relevante del S&P 500 por su capitalización bursátil, luego de Apple y Microsoft, y la de mayor importancia relativa en el rally del 2024.

Analista de PPI.