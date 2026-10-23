YPF presenta sus resultados ante inversores: Horacio Marín anticipa un diciembre “histórico” en exportaciones

Sus declaraciones fueron en la presentación de la YPF Black Melo, la primera que mantiene una alianza con Mc Donald’s. Asegura que Argentina estará entre los principales seis países productores de petróleo del mundo.

Horacio Marín confirmó que el 26 de noviembre se firma el FID de Argentina LNG, el proyecto que YPF desarrolla con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes. Con la primera expansión, la inversión total sube de u$s51.000 millones a u$s76.000 millones.

YPF presentará sus resultados del tercer trimestre de 2026 el próximo 29 de octubre, según informó la compañía en su Centro de Inversores. En la previa, su presidente y CEO, Horacio Marín , anticipó que diciembre será un mes “ histórico ” en materia de exportaciones de petróleo, por la mayor actividad en Vaca Muerta .

Sus declaraciones se dieron en el marco de la inauguración del primer local conjunto de YPF y McDonald’s en la Argentina , ubicado en la estación YPF Black Melo , Vicente López.

Tras su recorrido por la estación y su cocina, junto al jefe de Gabinete Diego Santilli , el presidente ejecutivo de Arcos Dorados, Woods Staton , y la intendente del municipio, Soledad Martínez , trazó un horizonte de fuerte crecimiento exportador para el sector energético.

“Argentina va a ser netamente exportador. Va a llegar a ser el sexto exportador de GNL a nivel mundial. Si es cinco, seis o siete, para mí es lo mismo”, aseguró la principal autoridad de la compañía.

A su vez, Marín agregó que, con los números actuales, “vamos a ser el segundo exportador de etano del mundo, para hacer plásticos”, asi como el quinto exportador de garrafas “para la gente y los campos”.

Dos días antes, en el Encuentro con los CEOs de la Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026, realizado en Neuquén, Marín había repetido esa proyección, Marín sostuvo que el perfil exportador del país implicará unos u$s10.000 millones en exportaciones, calculadas en un escenario de precios bajos, entre 2031 y 2050. “Es un gran cambio”, resumió.

Para alcanzar esas metas, la petrolera deberá encarar un paquete de infraestructura complementaria de gran escala. “Vamos a tener que hacer la planta más grande, cuatro veces más grande que la que hay hoy en Neuquén, para la separación de petróleo y gas”, explicó Marín.

“Tenemos que hacer el gasoducto más grande, de 48 pulgadas. Nunca se hizo en la Argentina”, sostuvo. A eso se sumará un nuevo oleoducto, "paralelo al que estamos terminando”, con capacidad para 100.000 barriles, y “una planta gigante de 170 hectáreas”.

Woods Staton (Arcos Dorados), junto a Horacío Marín (YPF), en la inauguración de la YPF Black, en Vicente López.

En esa exposición también dio la cifra total de Argentina LNG, el proyecto que YPF desarrolla con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes. Con el proyecto de expansión, la inversión podría ascender de u$s51.000 millones a u$s76.000 millones, mientras que unidad flotante de licuefacción cuesta unos u$s3.000 millones. Sobre la decisión final de inversión, fue concreto: “Vamos a firmar el 26 de noviembre”.

Marín indicó que la última licitación pendiente, que se realizará en dos semanas, es la de los tubos para el gasoducto y el oleoducto. Después de esa etapa, la compañía prevé una ampliación junto a sus socios. “Creo que lo podemos llegar a hacer en un año, o por lo menos es el objetivo. Yo tengo los objetivos: los cumplo o no los cumplo”, planteó en el box de prensa que se armó en la YPF de Vicente López.

Producción y exportaciones de crudo

En la Charlas de CEO de la AOG Patagonia, Marín también repasó la producción petrolera de la compañía mixta. Informó que YPF produce 248.000 barriles netos diarios; la compañía había prometido a los inversores 250.000 para fin de año, es decir que ya los está alcanzando. Ante la pregunta de si Vaca Muerta puede llegar a 1,5 millones de barriles diarios, respondió afirmativamente y que cree que incluso más, tanto que anticipó que su previsión son 2 millones.

Como indicador mencionó la demanda de capacidad en el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): las operadoras pidieron más espacio y YPF analiza llevarlo a un millón de barriles diarios lo antes posible. Además, adelantó que las exportaciones del VMOS arrancarán en marzo de 2027.

“YPF va a crecer más de 4 veces”, afirmó en Neuquén. Para explicarlo, mostró un gráfico con la producción de la compañía desde 1922, y señaló que la mitad de ese salto corresponde al VMOS y la otra mitad a Argentina LNG.

Consultado por la evolución del mercado interno, Marín contó que la empresa sigue el consumo a través de su centro de inteligencia en tiempo real. “Lo que vimos en marzo, y se sigue viendo, es que la demanda pasó a ser elástica. No en la Ciudad de Buenos Aires, pero en las demás sí”, señaló.

Ante la pregunta por un eventual precio internacional del crudo de u$s110, a propósito del conflicto bélico, respondió: “No se sabe, no lo sabe nadie”. Por eso, explicó, la compañía mantendrá el “buffer” frente a la volatilidad, para que las empresas puedan recuperar ganancias una vez que el precio del petróleo baja, pero los precios en el surtidor no se modifican a la baja.

El RIGI suma proyectos: YPF prepara nueva batería de proyectos

Las declaraciones de Marín se dan en un contexto de avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con las aprobaciones registradas hasta el 9 de octubre de 2026, el monto acumulado de todos los proyectos aprobados ronda los u$s60.198 millones. Pero en los próximos días habrá más novedades, y esa cifra, podría crecer exponencialmente. Los 22 proyectos ya presentados y en evaluación prevén una inersión adicional total de u$s139.615 millones. De ese total, más de u$s50.000 millones son para Argentina LNG.

YPF lidera el consorcio VMOS a cargo de la construcción del oleoducto de 437 kilómetros, que tendrá una capacidad de transporte de 377.400 barriles diarios y almacenamiento de 3,77 millones de barriles. El proyecto busca duplicar las exportaciones de petróleo y podrá ampliarse hasta alcanzar una capacidad de exportación de 700.000 barriles diarios, con potencial para generar más de u$s16.000 millones anuales. Con una inversión total de u$s2.900 millones, prevé generar 3.108 empleos directos e indirectos.

También participa en la ampliación de Compañía Mega, cuyo proyecto de ampliación contempla una inversión de u$s365 millones para incrementar en 1.500 toneladas diarias la capacidad de producción de líquidos del gas natural (LGN).

El Parque Solar El Quemado fue el primer RIGI presentado por YPF y aprobado. Con una inversión de u$s211 millones, el proyecto ya funcionando utiliza más de 511.000 paneles bifaciales y una generación equivalente al consumo eléctrico de 233.000 hogares.

Gobierno de Río Negro

Pero también participa en el proyecto de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías, bautizado Southern Energy y liderado por PAE, que contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción, Hilli Episeyo y Esperanza, para producir y exportar gas natural licuado (GNL) desde el Golfo San Matías, en Río Negro. La iniciativa prevé una inversión total de u$s15.156 millones y una capacidad conjunta de producción de 6 millones de toneladas anuales, con el inicio de las exportaciones previsto para 2027.

El RIGI otorga por 30 años beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos que superen una inversión mínima de u$s200 millones. Se espera que la lista siga creciendo en las próximas semanas y que, gracias a los próximos tres proyectos RIGI de YPF que se anunciarán, sumando los aprobados y los que están en evaluación, la cifra se eleve por encima de u$s150.000 millones.