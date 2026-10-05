Vaca Muerta: llegaron las monoboyas del VMOS, una obra clave para ampliar las exportaciones de petróleo

Las estructuras se instalarán frente a Punta Colorada y serán parte del sistema de exportación marítima del proyecto. Permitirán cargar grandes petroleros en altamar, sin necesidad de un muelle fijo.

El VMOS busca ampliar la capacidad exportadora y convertir una mayor parte de la producción en ventas al exterior.

Las dos monoboyas que integrarán la terminal marítima del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , el oleoducto que será clave para la matriz energética argentina, llegaron al Puerto de San Antonio Este, en Río Negro, procedentes de Emiratos Árabes Unidos. Su arribo representa un avance en la construcción de la infraestructura que permitirá conectar la producción petrolera de la cuenca neuquina con los mercados internacionales a través de una nueva salida al Atlántico.

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Las estructuras serán instaladas frente a las costas de Punta Colorada y permitirán cargar buques VLCC —Very Large Crude Carrier—, capaces de transportar hasta dos millones de barriles de petróleo por viaje . Según informó YPF, el sistema hará posible que ese tipo de embarcaciones arribe por primera vez al país.

La incorporación de estos equipos se produce en un contexto de crecimiento de la producción de Vaca Muerta, que demanda infraestructura para transportar y comercializar mayores volúmenes. En ese escenario, el VMOS busca ampliar la capacidad exportadora y convertir una mayor parte de la producción en ventas al exterior.

El VMOS contempla una inversión inicial de u$s3.000 millones y un sistema que vinculará la zona productiva de Neuquén con la costa de Río Negro. De acuerdo con la descripción oficial del proyecto, la conexión completa comprende dos tramos de oleoducto que, en conjunto, suman casi 600 kilómetros, además de la terminal exportadora.

El diseño prevé transportar 550.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliar la capacidad hasta alrededor de 700.000 barriles por día en función del crecimiento de la producción. Se trata de capacidad de transporte proyectada, cuya utilización dependerá de la puesta en marcha de las instalaciones y de los volúmenes aportados por las petroleras.

La obra combina el transporte terrestre del crudo, su almacenamiento en Punta Colorada y la carga en altamar. Las monoboyas constituyen el último eslabón de ese recorrido: permitirán transferir el petróleo a los buques que lo llevarán hacia los compradores internacionales.

“Las monoboyas son un componente estratégico de la infraestructura de exportación de VMOS”, señaló Gustavo Chaab, CEO de la compañía. El ejecutivo destacó que su llegada permitirá avanzar en una solución logística destinada a acompañar el crecimiento productivo y potenciar las exportaciones energéticas.

Cómo funcionarán las monoboyas frente a Punta Colorada

Las dos estructuras son del tipo CALM, una tecnología utilizada en terminales petroleras offshore que permite amarrar buques tanque y realizar operaciones de carga sin construir un muelle fijo.

Se ubicarán a aproximadamente siete kilómetros de la costa y estarán conectadas al sistema submarino mediante cañerías flexibles de gran diámetro. Cada una quedará anclada al lecho marino con seis anclas de alta capacidad y contará con equipamiento de monitoreo y control remoto.

La infraestructura incluirá también estructuras submarinas denominadas PLEM, que actuarán como puntos de conexión entre el oleoducto y las instalaciones de carga.

Según voceros del VMOS, la posibilidad de operar con petroleros de gran capacidad es una de las principales ventajas de la terminal y contribuirá a mejorar la competitividad de los embarques argentinos.

Vaca Muerta impulsa el crecimiento de la producción argentina

La expansión de la infraestructura acompaña el aumento de la extracción de hidrocarburos. Según datos publicados por la Secretaría de Energía, la Argentina produjo 916.200 barriles diarios de petróleo en julio de 2026, un incremento interanual del 17,2%.

Vaca Muerta aportó 643.100 barriles diarios, con un crecimiento del 26,4% frente al mismo mes de 2025. A partir de esas cifras, la formación explicó aproximadamente el 70% de la producción petrolera nacional.

Su peso también es relevante en el abastecimiento de gas: durante julio produjo 96,5 millones de metros cúbicos diarios, sobre un total nacional de 158,8 millones. El VMOS, sin embargo, está destinado específicamente al transporte y la exportación de petróleo.

Estos volúmenes permiten dimensionar la necesidad de ampliar las vías de salida. El crecimiento de la extracción requiere que la capacidad de transporte, almacenamiento y embarque avance a un ritmo compatible: de lo contrario, la infraestructura puede limitar la comercialización de nuevos barriles.

Por qué la obra es importante para el ingreso de divisas

La relevancia económica del VMOS radica en su capacidad para facilitar mayores exportaciones de crudo. Una nueva salida marítima amplía las posibilidades de colocar producción en el exterior y, con ello, de generar ingresos en dólares.

El sector energético ya tiene una participación significativa en el comercio exterior. En agosto de 2026, las exportaciones del rubro combustibles y energía alcanzaron u$s1.494 millones y representaron el 16,8% de las ventas externas argentinas, según el INDEC. Ese dato corresponde al conjunto del rubro y permite dimensionar su aporte actual a la generación de divisas.

En ese contexto, ampliar la infraestructura petrolera puede fortalecer el aporte exportador de Vaca Muerta. El impacto efectivo dependerá de los volúmenes embarcados y de los precios internacionales: la capacidad de transporte por sí sola no equivale a ingresos garantizados.

La llegada de las monoboyas es un paso hacia ese objetivo, aunque todavía resta su instalación y la puesta en funcionamiento del sistema. El comunicado sobre su arribo no precisó nuevas fechas para esas etapas.