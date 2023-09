Clima de tensión y ruptura en River

Una de las causas que desató el clima de malestar fue que a los jugadores les llegó la información de que el DT había mantenido una reunión en “off” con algunos periodistas en la cual dio a conocer determinadas cuestiones internas que -según ellos- no correspondían. En ese off the récord con diez periodistas “Micho” habló mal de jugadores como Enzo Pérez, González Pirez, Casco, Borja, Kranevitter y hasta de Claudio “Diablito” Echeverri y eso no cayó bien en la interna y rompió un vínculo que el tiempo dirá si ya sanó o no.