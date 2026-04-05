Alerta por ciclogénesis en el AMBA: advierten por lluvias torrenciales y ráfagas de frío intensas

Un frente frío traerá tormentas, viento fuerte y un brusco descenso de temperatura en Buenos Aires. Los detalles.

Domingo calmo en el AMBA: cielo parcialmente nublado y temperaturas otoñales antes del temporal.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta este domingo condiciones estables, con nubosidad variable y temperaturas entre 13 y 22 grados , mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio brusco del tiempo desde el lunes por el avance de un frente frío que dará paso a un proceso de ciclogénesis.

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La jornada de este domingo se mantiene sin lluvias y con características típicas del otoño. El cielo se presenta parcialmente nublado , con momentos de mayor cobertura, pero sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se ubican dentro de un rango moderado, con una mínima cercana a los 13°C y una máxima que alcanza los 22°C.

Sin embargo, este escenario comenzará a modificarse en las próximas horas. El ingreso de un sistema frontal frío marcará el inicio de un período de mayor inestabilidad en toda la región.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias regresarán a la Ciudad de Buenos Aires el lunes 6. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10% , pero aumentará hacia la tarde, cuando se ubicará entre el 40 y el 70%. Por la noche, las chances se mantendrán elevadas.

Domingo estable en el AMBA, con nubosidad variable y sin lluvias antes del cambio de tiempo.

Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante esa jornada.

El martes 7 será el día más inestable de la semana. Se prevén lluvias durante toda la jornada, con probabilidades que oscilarán entre el 10 y el 40%, aunque podrían intensificarse hacia la noche, cuando el porcentaje asciende hasta el 70%. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 59 km/h, lo que podría generar complicaciones en la circulación y una sensación térmica más baja.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico El avance de un frente frío anticipa tormentas y ráfagas intensas en el inicio de la semana. Mariano Fuchila

Qué es la ciclogénesis y por qué genera alerta

El fenómeno que estará detrás de este cambio de tiempo es la ciclogénesis, un proceso meteorológico que implica la formación de un sistema de baja presión asociado a un frente frío.

En términos simples, se trata de un ciclón extratropical que provoca condiciones de inestabilidad marcadas: lluvias intensas, tormentas, ráfagas de viento fuertes y cambios bruscos en el clima.

Este tipo de eventos puede modificar rápidamente las condiciones atmosféricas y aumentar el riesgo de fenómenos severos, especialmente en áreas urbanas como el AMBA.

viento fuerte y lluvia.jpg La ciclogénesis podría generar precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Alertas en el país y posibles acumulados

El SMN emitió alertas de distinto nivel en varias provincias. Las zonas bajo alerta naranja incluyen sectores del centro de Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan tormentas fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y posible granizo.

Por su parte, rige alerta amarilla en amplias regiones del centro y norte del país, como Córdoba, La Pampa, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, entre otras.

En algunas áreas del Litoral, como Santa Fe, Entre Ríos y el nordeste bonaerense, los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 240 milímetros en apenas dos días.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Las tormentas podrían incluir actividad eléctrica y caída de granizo en algunas regiones. Mariano Fuchila

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

A partir del miércoles 8, las condiciones comenzarán a estabilizarse en la Ciudad de Buenos Aires. El pronóstico indica una disminución de la probabilidad de lluvias, cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas cercanas a los 21°C.

Hacia el final de la semana, el tiempo se mantendrá dentro de parámetros otoñales, con menos nubosidad y sin precipitaciones previstas, lo que dará paso a jornadas más templadas y estables.