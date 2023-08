Hay más tecnológicas que recurren al exterior en busca de profesionales

El número de empresas uruguayas que contratan profesionales en el exterior para trabajar remoto creció en un 96% en apenas un año, desde junio de 2022 a junio de 2023, debido a una falencia que, si bien se apunta a corregir a través de diversas iniciativas, sigue siendo un problema actual: la falta de trabajadores del sector IT en Uruguay.

La falta de mano de obra para el sector de Tecnologías de la Información (TIC) en Uruguay es una problemática que no solo impide el mayor desarrollo del sector local -que, de todas formas, encuentra sus espacios para seguir innovando y creciendo-; sino que es también un obstáculo para las empresas tanto nacionales como extranjeras emplazadas en el país, que deben buscar talento por fuera de las fronteras para llenar sus plantillas profesionales.

El déficit de mano de obra específica y capacitada para puestos del sector IT en Uruguay es un problema ya diagnosticado y largamente analizado por las autoridades, que ensayan diferentes alternativas y soluciones. En este sentido, y con un desempleo cero en el rubro, los puestos vacantes ascendían a 3.500 a mediados del año, según un estudio de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). El principal inconveniente de esta situación es que, al no encontrar los trabajadores necesarios, muchas empresas internacionales -mayormente radicadas en las zonas francas- deben dejar el país o, asimismo, otras dudan sobre si invertir o no en el territorio ante estas dificultades.

Para resolver esta problemática, apuntan diferentes iniciativas impulsadas por el Gobierno. Entre ellas, la recientemente aprobada ley de atracción de talento, que ofrece incentivos tributarios a los profesionales técnicos del sector TIC provenientes del exterior -ya sean extranjeros o uruguayos- a cambio de que radiquen en el país para vivir y trabajar. El presidente de la CUTI, Carlos Acle, le dijo a Ámbito que la ley “es importante, no solo para nuestro sector, sino también para otros sectores de actividad que necesitan contar con talento de TI para incorporar tecnología a sus empresas”. “La búsqueda de talento de TI para empresas no TI, es cada vez más relevante y viene creciendo año a año”, señaló.