El libro sobre Abuelas de Plaza de Mayo que llegó a la final del Pulitzer 2026 + Seguir en









La obra "A Flower Traveled in My Blood" documenta la trayectoria de este movimiento, referente indiscutible de la memoria colectiva argentina y con una trascendencia que cruzó todas las fronteras.

El libro A Flower Traveled in My Blood reconstruye la historia de Abuelas de Plaza de Mayo.

La periodista estadounidense Haley Cohen Gilliland se posicionó como finalista del Premio Pulitzer 2026 gracias a su obra A "Flower Traveled in My Blood" (Una flor viajaba en mi sangre). En este libro de no ficción, la autora reconstruye la histórica batalla de las Abuelas de Plaza de Mayo, consolidando el relato de una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas y reconocidas de Argentina a nivel global.

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Cohen Gilliland documenta cómo un grupo de familiares de desaparecidos pasó de la protesta inicial a liderar la vanguardia de los derechos humanos en el mundo. La obra destaca que su lucha sigue vigente, enfocada en hallar a los hijos de desaparecidos que fueron robados al nacer y criados bajo identidades falsas por militares o sus allegados.

El libro también pone de relieve su papel fundamental en la creación de herramientas de identificación, detallando cómo la organización lideró el desarrollo de pruebas genéticas de vanguardia para devolver identidades robadas. Gracias a esta persistencia técnica y humana, ya son 140 los nietos recuperados, el más reciente en julio de 2025, de un total estimado de 500 desapariciones forzadas.

Nominación de "Flower Traveled in My Blood" en los Premios Pulitzer 2026 En un contexto donde la búsqueda de identidad sigue activa, Gilliland calificó esta distinción como "el honor de mi vida". La esencia del libro reside en la obra de Juan Gelman, poeta que sufrió la desaparición de su hijo Marcelo y su nuera María Claudia. De allí surge el título y la metáfora central sobre la conexión con los hijos ausentes: "Un pájaro vivía en mí. Una flor viajaba en mi sangre".

La obra editada por Avid Reader Press, fue distinguida por ser un relato "bellamente escrito y bien reportado" sobre la localización de los niños apropiados durante el terrorismo de Estado. Tras quedar como finalista, el primer puesto fue finalmente para el autor Brian Goldstone, quien en su libro "There is No Place for Us: Working and Homeless in America" analiza la crisis nacional de las personas sin hogar que forman parte de la clase trabajadora