Incidentes en París tras la clasificación del PSG a la Champions League: 127 detenidos y 34 heridos

El conjunto parisino empató 1-1 con el Bayern Múnich, lo que le valió el pase a la segunda final consecutiva. Los festejos por la copa conseguida en 2025 ya habían terminado con un policía en coma y dos hinchas muertos.

La clasificación del Paris Saint-Germain a la final de la UEFA Champions League derivó en una noche de incidentes y violencia en París y sus alrededores. Según informó el ministro del Interior francés, un total de 127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de la capital, mientras que 34 personas resultaron heridas , una de ellas de gravedad.

Los disturbios ocurrieron luego del empate 1-1 frente al Bayern Munich en el Allianz Arena, resultado que le permitió al conjunto parisino avanzar gracias al 5-4 conseguido en el partido de ida . Tras el encuentro, miles de hinchas salieron a las calles para celebrar, aunque en distintos puntos de la ciudad se registraron enfrentamientos, incendios y ataques con morteros.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, precisó: “127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de París, de las cuales 107 en París . 11 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad por un mortero de artillería”. Además, el funcionario “condenó firmemente” los hechos de violencia.

Desde el ámbito político también hubo cuestionamientos. El eurodiputado francés Matthieu Valet publicó un duro mensaje en redes sociales sobre los incidentes registrados durante la madrugada: “Son las 3 de la mañana en el Trocadero en París. Evidentemente, algunos no tienen ni escuela ni trabajo mañana... sorprendente, ¿no? Estos jóvenes no están ahí para celebrar la victoria del PSG. Están ahí para sembrar el caos, romper, quemar, degradar. Algunos llegan encapuchados, vestidos para no ser reconocidos, equipados con morteros como si vinieran preparados para la guerrilla urbana".

“Francamente, hoy en día no hay una fiesta popular sin que un puñado de casos sociales venga a arruinarlo todo, desolador. Y por supuesto, lo filman todo. Hay que tener imágenes, videos, trofeos para las redes”, agregó.

Las autoridades también confirmaron incendios de vehículos cerca del Parque de los Príncipes, estadio del club parisino, mientras que cientos de personas fueron arrestadas a lo largo de la noche.

El antecedente de la Champions 2025

Los festejos del PSG ya habían terminado en violencia meses atrás, tras la consagración del club en la Champions League 2025 frente al Inter de Milán. En aquella oportunidad, las celebraciones dejaron destrozos en distintos puntos de París, autos incendiados, un policía en coma y dos hinchas fallecidos.

Entre los episodios más graves, se reportó la muerte de un adolescente de 17 años, apuñalado en la ciudad de Dax durante una celebración callejera vinculada al triunfo del PSG. Además, un hombre murió en París luego de que un automóvil impactara contra su patineta en medio de los festejos.