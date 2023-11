Junto a Ibarra, Macri confirmó que competirá en próximas elecciones en Boca y apuntó contra Riquelme

Macri recordó con nostalgia sus años de presidente de Boca y expresó: “Todo me duele porque, con mucho orgullo, yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a las inferiores de Argentinos Juniors, lo traje a Boca, junto con (Carlos) Bilardo, lo hicimos debutar en Primera y no solo eso, después aprovechamos el conflicto que tuvo con Villarreal y lo trajimos de vuelta...”. Y agregó: “Y mucho me lo cuestionaron porque costaba muchísimo el contrato de Román. La verdad (es) que acertamos porque no solo fue el mejor campeonato de Riquelme en Boca, sino que ganamos la Copa (Libertadores) de vuelta. Pero eso ya hoy no está, no existe ese espíritu de cuerpo, ese respeto del día a día con los jugadores y con los socios”.

“No entiendo cuando él dice que para él Boca es el patio de su casa y actúa como si fuese su casa. Y no, Boca es una de las instituciones deportivas más grandes del mundo y todos debemos entender que estamos para Boca; en Boca hay que venir a dar, no a sacar. Como está hoy no tiene futuro y duele, por eso, cuando Andrés me pidió si lo podía acompañar, acepté. No puedo abandonar a Boca a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia...”, argumentó Macri, quien además de arremeter contra Riquelme también cuestionó a su hermano: “(Cristian) ´Chanchi´ Riquelme nadie sabemos quién es, nadie lo votó al hermano de Román, y es el que maneja el club bajo las órdenes de Román. Y pasan todo tipo de cosas, que no son las que sucedían históricamente en Boca y son las que hoy me han convocado acá.Boca necesita que le pongamos el hombro”.