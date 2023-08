Massa alertó desde Córdoba que Juntos por el Cambio “promueve precarización laboral”

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, visitó la ciudad de Córdoba y allí le manifestaron su respaldo referentes ligados a más de 50 gremios locales. Entonces Massa aseguró que “Juntos por el Cambio (JxC) quiere recortar universidades, medicamentos para jubilados, recorta, restringe y reestructura el servicio a los jubilados del PAMI, y además plantea eliminar derechos de los convenios colectivos de trabajo y promueve la precarización laboral”.

La advertencia de Massa sobre la precarización laboral surgió luego de que el exministro de Industria del macrismo, Dante Sica, advirtiera que si JxC gana las elecciones buscará “suspender temporalmente el concepto de ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo (CCT). “Aspiro a que nuestra fuerza política no solo llegue al ballotage, sino que estoy seguro de que vamos a ganar, porque los argentinos votan para adelante y no para atrás”, dijo el ministro al manifestar sus expectativas electorales.

Sobre el voto del peronismo cordobés, el precandidato de Unión por la Patria (UP) dijo que tiene origen en el liderazgo que construyó José Manuel de la Sota, ya fallecido, que le dio a la provincia una identidad muy asociada al funcionamiento de Córdoba pero, sobre todo, porque “hubo mala relación con el Gobierno nacional”, dijo Massa y consideró que “hoy hay etapas nuevas con actores nuevos”.

Empleo

“Es clave trabajar con el cordón industrial cordobés” que tiene 1.990 pymes que el Gobierno nacional apoya con créditos a tasa subsidiada para seguir generando empleo, dijo Massa, y afirmó que se dará a conocer que se está transitando en “el mes 34 consecutivo de generación de nuevo empleo en Argentina, después de haber perdido 238.000 puestos industriales” durante el último gobierno.

Massa llegó a Córdoba con una agenda recargada. El miércoles por la noche recibió el respaldo de 50 gremios locales durante un encuentro en el Salón Warcalde, en el noroeste de la capital local.

En esa reunión “escuchamos a Massa muy consustanciado con los objetivos y lo que piensa el movimiento obrero respecto a lo que está en juego en las próximas elecciones en nuestro país”, destacó el titular del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Córdoba, Héctor Morcillo. El dirigente sindical sostuvo que participó la mayoría de las organizaciones gremiales del movimiento obrero de Córdoba, y que “pese a las diferencias que hay en el sector sindical” en la provincia “se pudo unificar” a través de la constitución de la “Mesa Sindical Massa Presidente” la concurrencia de gran parte de los gremios locales.

Cristina

En otro aspecto, el ministro de Economía respondió cuál sería el rol de Cristina de Kirchner en un eventual gobierno a su cargo. El ministro de Economía dejó en claro que él será “el jefe de Gobierno” y remarcó que tendrá “suficiente autonomía”.

“Si soy electo Presidente, el jefe de Gobierno claramente voy a ser yo. No es el mismo escenario. Yo seré el Presidente. Hay que tener la claridad de plantear los problemas y yo pienso ir para adelante, no para atrás”, sostuvo el precandidato presidencial de UP.

“Tengo la suficiente autonomía para encarar cualquiera de los temas que haya que encarar. Tengo una personalidad y un carácter que a algunos les puede gustar más y a otros menos, pero es determinado”, agregó Massa y dijo que “nada me impide dialogar con otro porque piense distinto, ni me inhibe de tomar una decisión cuando creo que tengo que tomarla”. La visita a Córdoba es el octavo destino de la gira federal de Massa, que ya lo llevó a Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Tucumán, Mendoza y San Luis.

Recorrida

En una recorrida por la empresa Mosaicos Blangino, en Monte Cristo, Massa habló de “la Argentina de la producción, la Argentina del interior del interior, estamos en Montecristo, ni siquiera en la capital, sino en la Argentina que en su cordón productivo no especula. Son días en los que las 60 manzanas alrededor de Buenos Aires es toda especulación alrededor del proceso electoral”.

Dijo que “afuera de esas 60 manzanas vemos esto. Esta máquina, esta planta que le vende a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, ahora a Perú que le vende a Australia, que no solamente trabaja para el mercado interno y genera valor y genera trabajo, sino que además vende trabajo argentino al mundo” y remató con que en lugar de andar especulando “genera dólares para que la Argentina tenga una economía fuerte y pone en valor el trabajo de sus trabajadores generando exportaciones, esa es la Córdoba que valoramos enormemente, la Córdoba que le vende al mundo, la Córdoba que trabaja, la Córdoba que invierte y es de alguna manera la Argentina que tenemos que construir”.