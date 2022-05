Tapia continuará como presidente de la Liga Profesional de Fútbol hasta 2024

Las controversiales elecciones de la Liga Profesional no se llevarán a cabo nuevamente ni tendrán como definitivos los resultados que habían arrojado antes de que Marcelo Tinelli presentara la medida cautelar.

De esta forma, la AFA dio un paso más para fagocitarse, de a poco, a la Liga Profesional de Fútbol.

La resolución del Juzgado Civil Nº 99 establece que se revoca el plazo inicial de 90 días y se prorroga “el plazo dispuesto por el Superior en la resolución del 6 de abril de 2022 hasta el vencimiento del mandato de las autoridades actualmente vigentes de la Mesa Directiva de la Liga Profesional del Fútbol Argentino”.

Marcelo Tinelli había llamado a elecciones en los primeros días de este año y en marzo la lista encabezada por Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors fue la única que se terminó presentando, sabiendo que contaba con los votos para ganarlas. El titular de Atlético Tucumán, Mario Leito, se había posicionado como el otro candidato, pero al no contar con los votos, directamente no presentó lista. Otro directivo que tuvo intenciones de postularse fue el mandamás de Racing, Víctor Blanco, pero siempre y cuando haya una lista de unidad que, finalmente, no hubo.

No obstante, el empresario y conductor televisivo impuso una medida cautelar ante la Justicia para frenar las elecciones, argumentando que la lista de Malaspina tenía irregulari-

dades. En primera instancia designaron a Tapia como presidente de manera provisoria, pero ahora el máximo dirigente de la AFA será también la cabeza de la Liga.

Tapia, que ya lideró dos Comités Ejecutivos de la Liga profesional como presidente interino, deberá fortalecer esa mesa de conducción que había manifestado para conducir los destinos de la Liga por los próximos dos años hasta el final del mandato trunco de Marcelo Tinelli.