Calendario feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo de abril + Seguir en









Una fecha especial llega en el cuarto mes del año y genera un corte perfecto en la rutina que impactará en los planes y actividades de dos localidades.

En abril llega una jornada especial para algunos afortunados. Freepik

Abril suele ser un mes especial para quienes buscan un descanso dentro del ritmo habitual. Entre la vuelta a las clases, las jornadas laborales y los compromisos diarios, cualquier corte en la rutina puede marcar la diferencia. En 2026, llega un feriado sorpresa que solo unos pocos afortunados van a poder disfrutar.

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Más allá de las fechas nacionales, existen celebraciones locales que también modifican la agenda en distintas regiones del país. Si bien estas fechas son menos conocidas, son un gran alivio para quienes se ven beneficiados por ellas, ya sea para descansar o viajar.

Calendario feriado vacaciones mujer Aunque no se trata de un feriado nacional, muchas personas aprovechan este tipo de fechas para reorganizar su semana. Freepik Por qué es feriado el 9 de abril de 2026 El jueves 9 de abril de 2026 tendrá impacto en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires debido a los aniversarios fundacionales. Especialmente corresponde al aniversario de creación de partidos como Esteban Echeverría y Coronel Dorrego, generando asuetos administrativos y jornadas no laborables en esas zonas.

Es importante tener en cuenta que estas fechas tienen un carácter local y no alcanzan a todo el país. De todas formas, afectan a organismos públicos, bancos y establecimientos educativos dentro de cada municipio. También suelen incluir actividades culturales, desfiles y encuentros comunitarios que forman parte de la identidad de cada lugar.

En el caso de Esteban Echeverría, la conmemoración recuerda la organización institucional del distrito a comienzos del siglo XX, cuando se definió su autonomía respecto de otros partidos de la zona. Desde entonces, cada año se establece una jornada especial con actos y celebraciones.

Algo similar pasa en Coronel Dorrego, cuya fundación fue en el siglo XIX. Ahí también se organizan eventos y se suspende parte de la actividad habitual, decisiones que dependen de normativas provinciales y ordenanzas municipales que oficializan el día. Mujer chica descanso feriado día libre El cuarto mes del año llega con un feriado especial para dos localidades. Pexels Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado La diferencia principal entre un feriado y un día no laborable es la obligatoriedad y cuánta plata recibís. En un feriado nacional, la ley garantiza que tenés que descansar, pero en el caso de tener que trabajar, la empresa tiene la obligación de pagarte el doble de un día normal. En cambio, en un día no laborable la decisión de trabajar queda en manos de tu empleador. Si el dueño del lugar decide abrir, tenés que cumplir tu horario de siempre y, en este caso, te pagan un sueldo simple, como si fuera cualquier otro día de la semana. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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