Tapia fue sobreseído

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al titular de la AFA Claudio Tapia en la causa iniciada por Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven, por una denuncia por supuesta violación a un convenio que le daba al empresario la supuesta responsabilidad de gestionar los partidos amistosos del seleccionado argentino. La AFA nunca cedió en forma exclusiva los derechos porque es la dueña primigenia”.Los letrados de AFA explicaron que “el contrato firmado en mayo de 2021, y que en teoría regía hasta 2030, no fue refrendado por el comité ejecutivo de la AFA y no tiene la rúbrica del secretario general de la entidad, Víctor Blanco y por lo tanto no tiene validez.