Tapia se imagina a Messi jugando el Mundial

Uno de sus anfitriones fue nada menos que el presidente de AFA, Claudio Tapia quien luego señaló en una charla en el evento Sports Summit Leaders: “Siempre va por más. Nunca te deja. Siempre te va sorprendiendo, va por más. Uno se lo imagina. ¿Cómo no me lo voy a imaginar? Me gustaría que esté. Con las condiciones que tiene, tranquilamente puede jugar el Mundial del 2026”.