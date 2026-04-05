Fuerte temporal en Tucumán: encontraron muerta a una pareja que quedó atrapada en su auto

Se trataba de Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, quienes volvían de un casamiento en Tafí Viejo y tenían dos hijos que no estaban con ellos.

Encontraron muerta a una pareja que quedó atrapada en su auto en Tucumán

Una pareja que estaba desaparecida desde anoche en medio del temporal que azotó la provincia de Tucumán , fue encontrada muerta en su automóvil por la policía provincial en la zona del barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9.

Se trataba de Mariano Robles , de 28 años, y Solana Albornoz , de 32, quienes volvían de un casamiento en Tafí Viejo y tenían dos hijos que no estaban con ellos.

Según relataron sus familiares, la última comunicación de la pareja fue alrededor de las 21 cuando se fueron de la fiesta y relataron que estaban bloqueados y esperaban a que el agua bajara para poder reanudar su viaje de regreso a su domicilio.

La situación comenzó a generar alarma horas más tarde. De acuerdo al testimonio difundido por la niñera que cuidaba a su hijo menor, Agostina Budeguer, envió un mensaje cerca de la medianoche para advertir que ninguno de los dos había regresado.

Según las primeras reconstrucciones, la corriente comenzó a arrastrar el vehículo y, al llegar a un canal de riego, se dio vuelta.

“Deberían haber vuelto a las 22. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, expresó Budeguer. Horas después, la familia realizó la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría de Lomas de Tafí del Valle.

Finalmente, la Policía informó que los cuerpos fueron encontrados sin vida dentro del Nissan en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9.

Según las primeras reconstrucciones, la corriente comenzó a arrastrar el vehículo y, al llegar a un canal de riego, se dio vuelta. Con el fuerte caudal, ambos quedaron atrapados y murieron.

Con la muerte de esta pareja se elevaría a por lo menos tres el número de víctimas fatales provocadas por la tormenta que azotó Tucumán durante la noche del sábado, y que provocó el anegamiento de calles, la caída de árboles y se cobró la vida de un adolescente, en el sur de la capital tucumana.

Temporal devastador en Tucumán: familias atrapadas por el agua piden auxilio urgente tras el desborde de ríos

Un fuerte temporal en Tucumán dejó a numerosas familias atrapadas en viviendas inundadas en Santa Rosa de Aguilares, donde el avance del agua obligó a pedir rescates urgentes y generó evacuaciones durante la madrugada, mientras ríos desbordados, rutas cortadas y graves daños estructurales profundizan la crisis en el sur provincial.

La situación más crítica se registra en Santa Rosa de Aguilares, donde el agua ingresó con fuerza en las viviendas y dejó a vecinos completamente aislados. Muchas familias quedaron sin posibilidad de salir por sus propios medios y dependen de operativos de asistencia para ser evacuadas.

El foco de mayor afectación se ubica en la zona de La Calera, donde los caminos permanecen cortados y el desborde del río Medina complicó aún más el acceso.

El temporal estuvo impulsado por lluvias intensas en zonas altas como Las Estancias, lo que provocó una crecida repentina del río Chirimayo. La fuerza del agua destruyó defensas, arrastró árboles y generó daños estructurales en distintos puntos.