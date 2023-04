El Pentágono, peor: documentos secretos revelan posible colapso de la defensa antiaérea ucraniana

Washington - La filtración de datos sensibles de inteligencia de los Estados Unidos no deja de entregar novedades cada día, que demuestran el riesgo que entraña para los intereses de ese país. De acuerdo con lo publicado ayer por The New York Times, de esos documentos surge que la defensa antiaérea de Ucrania podría colapsar antes del 2 de mayo ante los ataques de Rusia, a no ser que reciba una masiva provisión de municiones occidentales.