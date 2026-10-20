EEUU anunció que la inversión en Argentina podría alcanzar los u$s20.000 millones + Agregar ámbito en









Lo hizo el embajador Peter Lamelas en el marco de la AOG 2026 que se lleva a cabo en Neuquén. Se trata de un proyecto que apunta a financiar el mayor desarrollo del sector energético en el país, con foco en petróleo, gas e infraestructura. En un principio se había informado que el monto sería de u$s7.000 millones.

Vaca Muerta se consolida como la nueva meca de inversiones que llegan a la Argentina. Chevron USA. Foto: Chris Dirker

El sector energético y la minería en la Argentina viven un momento de esplendor como nunca antes se vio. De ser un país importador, hoy su balanza comercial está impulsada por ambas actividades hasta quedar a la par del agro en lo que alguna vez fue "el granero del mundo". Y promete aún más. Por eso, Estados Unidos profundiza su presencia apalancado en la relación personal entre el presidente Javier Milei y su par Donald Trump, y ahora anunció que las inversiones en el territorio podrían alcanzar los u$s20.000 millones.

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Así lo anticipó el embajador estadounidense, Peter Lamelas, en el marco de la AOG 2026, la megacumbre energética que se lleva a cabo en Neuquén y reúne a empresarios, funcionarios, y especialistas del sector. El anuncio no es menor: se trata de un monto que casi triplica los u$s7.000 millones que se habían prometido hace apenas un mes. Los fondos apuntan a a financiar el mayor desarrollo del sector energético en el país, con foco en petróleo, gas e infraestructura.

"Los texanos encontraron un socio a su medida", dijo Lamelas comparando el potencial de Vaca Muerta con el enclave petrolero de EEUU. En su discurso ratificó la alianza estratégica de su país con la Argentina, en la actualidad el faro principal para la gestión de Trump y su incidencia ideológica y económica en la región.

La promesa de inversión, que sería apalancada por Eximbank, IFC, el Departamento de Estado, y otros organismos, no es solo una cuestión económica, sino también un apoyo político al Gobierno que dentro de un año buscará la continuidad en el poder del modelo libertario. "Trabajamos para respaldar el gobierno del presidente Javier Milei", afirmó Lamelas, sin ocultar las preferencias norteamericanas.

Semanas atrás, EEUU ya había anunciado un proyecto de inversión de u$s7.000 millones para la Argentina, vía Eximbank, para energía, minería, infraestructura, transporte y tecnología, bajo el paraguas del Corredor Andes-Atlántico. A principios de octubre una misión estadounidense visitó el país para dar los primeros pasos junto al gobierno de Javier Milei. De ese monto, la mayor parte -unos u$s6.000 millones- estarán destinados al proyecto Argentina LNG, el desarrollo que YPF impulsa junto con la italiana Eni y XRG, la compañía internacional de inversiones energéticas vinculada a ADNOC. Ese acuerdo tendrá su firma final el 26 de noviembre, según confirmó el CEO de la petrolera, Horacio Marín, también en el marco de la AOG 2026.

Argentina LNG prevé inversiones globales superiores a u$s51.000 millones y contempla toda la cadena: producción de gas en Vaca Muerta, transporte hacia Río Negro y licuefacción para exportación. Para Estados Unidos, el proyecto también abre la posibilidad de colocar equipamiento, tecnología y servicios en una obra de escala internacional.

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