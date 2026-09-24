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24 de septiembre 2026 - 08:07

Vaca Muerta, litio, trenes y puertos: qué hay detrás del acuerdo del corredor Andes-Atlántico entre Argentina y EEUU

El entendimiento firmado en Nueva York contempla inversiones para 2027 en energía, minería, transporte y telecomunicaciones. El proyecto busca conectar Vaca Muerta y las zonas mineras con los puertos del Atlántico.

Washington aportará herramientas de financiamiento para empresas estadounidenses mientras Argentina promete nuevas condiciones para las inversiones.

Washington aportará herramientas de financiamiento para empresas estadounidenses mientras Argentina promete nuevas condiciones para las inversiones.

Argentina y Estados Unidos pusieron en marcha el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral que contempla inversiones de hasta u$s7.000 millones durante 2027 para desarrollar infraestructura estratégica. El acuerdo fue firmado en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

El esquema concentra proyectos de energía, minería, transporte y telecomunicaciones y busca mejorar la conexión entre las principales zonas productivas argentinas, los puertos del Atlántico y los mercados occidentales. La iniciativa incluye ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos, gasoductos, redes eléctricas y obras de infraestructura digital.

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1. Hasta u$s7.000 millones para 2027

El acuerdo establece un volumen de inversiones de hasta US$7.000 millones durante 2027. La mayor parte estará destinada al sector energético, mientras que el resto se distribuirá entre proyectos vinculados con minerales, transporte y telecomunicaciones.

La cifra representa un marco de financiamiento para distintos proyectos y no una transferencia directa de US$7.000 millones al Estado argentino.

El entendimiento incluye energía, minería, transporte y telecomunicaciones, con fuerte protagonismo del proyecto Argentina LNG.

El entendimiento incluye energía, minería, transporte y telecomunicaciones, con fuerte protagonismo del proyecto Argentina LNG.

2. El eje: conectar Vaca Muerta con los mercados

Uno de los principales objetivos es mejorar la infraestructura necesaria para ampliar la producción y exportación de los recursos de Vaca Muerta.

El corredor contempla inversiones en ductos, transporte, generación y transmisión eléctrica y otras obras destinadas a reducir los cuellos de botella que limitan el crecimiento de las exportaciones energéticas.

3. Argentina LNG concentra unos u$s6.000 millones

Dentro del paquete anunciado, alrededor de u$s6.000 millones estarán vinculados con Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta impulsado por YPF junto con ENI y XRG.

El financiamiento contará con herramientas del EXIM, el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos, y de la DFC, la agencia estadounidense de financiamiento para el desarrollo.

4. Ferrocarriles, puertos y vías navegables

El acuerdo también apunta a identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos.

Entre las obras mencionadas aparecen la Hidrovía y líneas ferroviarias que serán sometidas a procesos de privatización, como Belgrano Cargas. También se analiza una conexión ferroviaria entre Vaca Muerta y Bahía Blanca. Las empresas estadounidenses podrán participar de las licitaciones o intervenir como subcontratistas.

La Hidrovía, un paso clave para el corredor.

La Hidrovía, un paso clave para el corredor.

5. Petróleo y gas: financiamiento y tecnología

Estados Unidos pondrá a disposición herramientas financieras para favorecer la participación de empresas de ese país en proyectos argentinos.

El esquema contempla préstamos directos, garantías de crédito y seguros, además de tecnología, maquinaria y servicios vinculados con el desarrollo energético. El objetivo declarado es aumentar la capacidad de producción y exportación de petróleo y gas.

6. El otro gran recurso: minerales críticos

La minería es otro de los ejes del Corredor Andes-Atlántico. Argentina y Estados Unidos buscarán desarrollar proyectos vinculados con la extracción y procesamiento de minerales críticos, con especial atención sobre recursos como litio y cobre.

El entendimiento se articula además con el acuerdo bilateral sobre minerales críticos y con el objetivo estadounidense de diversificar las cadenas internacionales de suministro.

7. También habrá obras eléctricas

El paquete contempla proyectos relacionados con generación y transmisión de electricidad.

Entre las iniciativas mencionadas aparece AMBA I, dentro de una estrategia destinada a ampliar la infraestructura energética necesaria para acompañar el crecimiento de la producción y las exportaciones.

8. Telecomunicaciones y cables submarinos

El Corredor también incorpora un componente de infraestructura digital. El acuerdo menciona la expansión de las telecomunicaciones, fibra óptica, cables submarinos, proyectos vinculados con Arsat y el desarrollo de tecnologías consideradas confiables para infraestructura estratégica.

La cooperación incluye además aspectos relacionados con la seguridad de plataformas y sistemas utilizados en controles aduaneros.

9. Qué aporta Estados Unidos y qué ofrece Argentina

Washington podrá utilizar herramientas de financiamiento y asistencia técnica de organismos como EXIM, DFC y USTDA, además de movilizar capital privado estadounidense.

Argentina, en tanto, se comprometió a continuar fortaleciendo su marco jurídico y regulatorio para las inversiones y a establecer reglas previsibles para las concesiones de infraestructura. El acuerdo también destaca el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como uno de los instrumentos para atraer capital a proyectos de gran escala.

10. Un corredor que excede la economía

El acuerdo tiene además una dimensión estratégica. El Corredor Andes-Atlántico quedó incorporado a la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global y forma parte de una red de iniciativas impulsadas por Estados Unidos para fortalecer cadenas de suministro consideradas estratégicas.

En ese marco, el proyecto busca vincular los recursos energéticos y mineros argentinos con los mercados occidentales, mientras Estados Unidos amplía su participación en sectores considerados estratégicos como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

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