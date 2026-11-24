Narambuena contempla la perforación de 606 pozos y exportaciones por u$s33.000 millones. Es la segunda iniciativa del plan para el norte de la formación.

YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI para desarrollar Narambuena, un área del norte de Vaca Muerta.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para Narambuena , un proyecto de petróleo no convencional en el norte de Vaca Muerta que prevé inversiones por u$s11.688 millones durante los próximos 21 años.

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El desarrollo se ubica en la provincia de Neuquén y será operado por la petrolera de mayoría estatal. La titularidad del área está repartida en partes iguales entre YPF y Compañía de Desarrollo No Convencional SRL, vinculada a la estadounidense Chevron.

Según las proyecciones de la empresa, Narambuena permitirá generar exportaciones por aproximadamente u$s33.000 millones entre 2027 y 2059 y alcanzar unos 2.970 puestos de trabajo directos en los picos de actividad de las etapas de construcción y producción.

La presentación constituye un pedido de incorporación al régimen: la adhesión del proyecto todavía debe ser evaluada y aprobada.

El plan apunta a desarrollar petróleo shale con producción de gas asociado, con una etapa de producción sostenida estimada en 80.000 barriles diarios entre 2035 y 2045.

A ese volumen se sumarían alrededor de 3 millones de metros cúbicos diarios de gas, mientras que durante la vida del proyecto está prevista la perforación de 606 pozos.

Las principales cifras anunciadas por YPF son:

Inversión estimada: u$s11.688 millones durante 21 años.

Pozos previstos: 606.

Producción de petróleo: aproximadamente 80.000 barriles diarios entre 2035 y 2045.

Producción de gas asociado: alrededor de 3 millones de metros cúbicos diarios.

Exportaciones proyectadas: u$s33.000 millones entre 2027 y 2059.

Empleo directo: unos 2.970 puestos durante los picos de actividad.

El plan de YPF para el norte de Vaca Muerta

Narambuena es la segunda de las tres iniciativas que YPF impulsa bajo el RIGI para desarrollar la zona norte de Vaca Muerta. En conjunto, los proyectos representan inversiones estimadas en u$s44.000 millones durante los próximos 26 años.

La estrategia contempla la perforación de alrededor de 2.200 pozos y una producción de aproximadamente 270.000 barriles diarios de petróleo no convencional.

El proyecto contempla 606 pozos y una producción estimada de 80.000 barriles diarios de petróleo entre 2035 y 2045. YPF

El primer pedido correspondió a Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, presentado a fines de octubre, con inversiones previstas por u$s8.729 millones. En esas áreas, YPF tiene una participación del 65%, mientras que Vista Energy posee el 35% restante. La tercera iniciativa comprende La Escalonada y Rincón La Ceniza.

De esta manera, la petrolera avanza con las solicitudes para ampliar su producción en el norte de la formación neuquina, con un programa de inversiones y exportaciones que se extiende durante las próximas décadas.