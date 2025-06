El petróleo Brent subió más de 7% tras la escalada entre Israel e Irán: cómo impacta en la Argentina

El WTI que cotiza en Nueva York cerró con una suba de 7,26% hasta los u$s 72,98 el barril con entrega en julio; mientras que el Brent en Londres avanzó 7,02% hasta los u$s 74,23 por barril con contrato a agosto 2025.

Entre los aspectos positivos, una valorización del petróleo puede mejorar la balanza comercial energética. A nivel internacional, el barril de Brent llegó a superar los u$s75, aunque luego cerró a u$s74,23, lo que podría elevar el superávit energético de Argentina de alrededor de u$s6.000 millones a entre u$s8.000 y u$s8.500 millones, debido a mayores ingresos en dólares por exportaciones de crudo y gas, especialmente desde Vaca Muerta.

Entre los aspectos negativos, esta suba puede generar una presión al alza en combustibles domésticos. El mes pasado, YPF redujo 4% el precio promedio al señalar, entre otros factores, destacó la evolución a la baja del precio internacional del crudo Brent, que es la referencia principal para el mercado local.

La baja de precios de YPF aplicada en mayo fue uno de los factores que contribuyó a la baja del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes que se ubicó en 1,5%, el nivel más bajo en cinco años.