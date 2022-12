Vestas: "Argentina es un mercado privilegiado por las condiciones de sus recursos naturales"

Rodrigo Ugarte: Vestas tiene en el país más de 1.600 MW distribuidos entre la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Córdoba y más de 460 MW en proceso de construcción. La compañía danesa fue pionera en el país, instalando la primera turbina eólica en Argentina en 1.994. Además, tiene una alianza con proveedores estratégicos que tienen plantas en Santa Fe y en Florencio Varela, donde se fabrican torres eólicas para proyectos en Argentina. En Bahía Blanca, se encuentra el Almacén local y centro de entrenamiento regional para los técnicos y profesionales, que son encargados de realizar la operación y mantenimiento de las turbinas eólicas. Esto último implica un punto importante en exportar conocimiento desde Argentina a otros mercados, convirtiendo así a Bahía Blanca como un hub técnico muy importante en Sudamérica para Vestas.

P.: ¿En qué países de la región tienen presencia y de qué modo?

Luiggi Lozada: Durante los primeros 9 meses de 2022, según WoodMac, la región logró 2.576,7 MW instalados y a nivel mundial, 15.799,9 MW. El 16% de esa capacidad instalada mundial corresponde a los MW de Latinoamérica. En Vestas, con más de 3.200 aerogeneradores distribuidos en 19 países de la región tenemos más de 12.890 MW instalados. Miles de aerogeneradores en funcionamiento en países como Brasil, México, Argentina, Chile, República Dominicana, Perú, Bolivia y Colombia están generando energía sostenible en este momento. Bajo el liderazgo de Eduardo Ricotta como presidente de la región, lo que se ha buscado es impulsar aún más el crecimiento en Latam, ya que es un territorio prometedor por su recurso eólico excepcional y con amplias oportunidades para el desarrollo de hidrógeno verde en la Patagonia chilena y argentina, como en La Guajira colombiana. Esta visión de crecimiento, de agilización de la descarbonización de las matrices energéticas, va íntimamente ligada con el propósito global de acelerar la transición energética e incentivar la autonomía e independencia energética en los mercados latinos.

P.: Vestas es un jugador clave de la transición energética global, ¿cuáles son los desafíos por delante?

R.U.: Los desafíos tienen diferentes ángulos según el mercado y el porcentaje de energía renovable que tiene. En general, vemos la importancia de acelerar los procesos de aprobación de licencias comerciales y ambientales, ya que los retrasos más recurrentes vienen desde esta parte más administrativa. Otro factor clave y que es transversal a la región, es la infraestructura vial por la que tienen que transportarse equipos y piezas de tamaños enormes, un claro ejemplo es una sección de torre que tiene más de 4 metros de diámetro por 20 metros de largo, considerando que son necesarias de 4 a 5 piezas para formar un aerogenerador.

L. L.: En términos de la cadena de proveedores, vemos una oportunidad inmensa para los locales, ya que tienen la posibilidad -al ser parte de proyectos con Vestas- de afianzar su experiencia y poder ofrecer sus servicios en otros mercados de la región a partir del trabajo compartido con nosotros. Proveedores que iniciaron la colaboración en Argentina y han sido capaces de exportar servicios a Brasil, México y el Caribe.

P.: ¿Qué importancia le atribuyen al desarrollo de las comunidades donde tienen operaciones y de los nuevos talentos y capacitaciones?

L.L.: Vestas, al estar en zonas que generalmente suelen ser remotas, se vuelve fundamental desarrollar e impulsar el talento local; de manera que esté disponible y cercano a nuestra operación en sus etapas de construcción, funcionamiento y service. Como parte de esa apuesta a la formación de talento especializado y técnico en el sector eólico, se desprenden las inversiones realizadas en el centro de entrenamiento regional de Bahía Blanca y las continuas capacitaciones para todo nuestro equipo técnico, en pos de generar conocimiento compartido, que se logren diferentes equipos funcionales que puedan no solo atender localmente las necesidades, sino regionalmente y en muchos casos también, a escala global.

P.: ¿Por qué Vestas es una de las empresas más sostenible del mundo?

R.U.: Vestas fue nombrada este año por la consultora Corporate Knights como la compañía más sostenible a nivel mundial, que permite y permitirá entornos sustentables basados en fuentes renovables como lo es la energía eólica. Tiene como misión contribuir en una parte clave del proceso por el cual los países pueden lograr independencia energética, fomentar la descarbonización de las matrices energéticas y, por consiguiente, una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero.

L. L.: En términos ambientales, globalmente se evitaron 1.699 millones de toneladas de COE entre 1981 y 2021. En febrero de 2020, lanzamos nuestra estrategia: Sostenibilidad en todo lo que hacemos/ Sustainability in everything we do. En ella nos comprometemos a metas ambiciosas a partir de 4 pilares: carbono neutral para 2030 sin offsets de carbono; producir turbinas eólicas sin desperdicio para el 2040; convertirnos en la empresa más segura, inclusiva y socialmente responsable de la industria energética, y liderar la transición hacia un mundo alimentado por energía sostenible.

R.U.: Además, nuestra estrategia de sustentabilidad contempla el desarrollo de tecnologías de reciclaje de compuestos para lograr el objetivo de turbinas eólicas zero-waste (o residuo cero en español) para el 2040. Actualmente, una turbina eólica Vestas -promedio- es reciclable en un 85%, lo que significa que al menos el volumen más significativo del peso de la turbina se puede reciclar o reutilizar por completo. El desafío restante radica -en gran medida- en el reciclaje de las palas de turbinas eólicas. Estos componentes contienen elementos que son, principalmente, resina epoxi y fibra de vidrio. Si bien el material es liviano, resistente y muy duradero; hoy día es difícil reciclarlo de manera rentable, escalable y sin dejar una huella de carbono mayor que si se utilizaran materias primas vírgenes.

L.L.: Nosotros entendemos zero -waste a la manera de prevenir todos los residuos y desarrollar una economía circular para cada uno de los materiales, incluido el ciclo del carbono. Es un objetivo más en nuestra cadena productiva y uno de los más difíciles, pero los desafíos nos impulsan a trabajar en nuevas formas de lograr nuestras metas integrales.

R.U.: Estamos convencidos que, a través de la circularidad, podremos reutilizar, reparar, remanufacturar o reciclar, sin recurrir a la incineración o el vertido. Este proceso abarca todas nuestras operaciones, así como también las de nuestros proveedores directos. Abarca además el diseño y la adquisición, la producción, la construcción, el servicio, las ventas y las soluciones al final de su vida útil.

Entrevista de Sebastián D. Penelli