EEUU flexibiliza las sanciones mineras a Venezuela y acelera su apertura a inversiones extranjeras

La Oficina de Control de Activos Extranjeros formalizó la decisión. La misma habilita transacciones al comercio de minerales.

El gobierno de Estados Unidos resolvió avanzar con un nuevo alivio de sanciones sobre el sector minero de Venezuela , en una medida que busca facilitar la explotación de recursos estratégicos como el oro y otros minerales clave en medio del debate por una nueva legislación minera.

La decisión se formalizó a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros , dependiente del Departamento del Tesoro , que publicó tres licencias destinadas a habilitar transacciones vinculadas al comercio de minerales.

El levantamiento parcial de restricciones se inscribe en un proceso más amplio de flexibilización que Washington viene impulsando tras el cambio de escenario político en Venezuela , con el objetivo de reactivar sectores estratégicos y promover inversiones extranjeras.

Las nuevas licencias permiten operaciones comerciales internacionales en torno a minerales como oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, recursos fundamentales para industrias tecnológicas y energéticas.

La actividad minera venezolana se concentra especialmente en el denominado Arco Minero del Orinoco , una extensa región de más de 112.000 kilómetros cuadrados donde conviven explotaciones formales con presencia de grupos armados y economías ilegales.

El debate legislativo por la apertura económica

La medida coincide con el avance de una nueva ley de minería en la Asamblea Nacional de Venezuela, que busca ampliar la participación del capital privado internacional en el sector.

El Parlamento aprobó parcialmente el proyecto, más de la mitad de sus artículos, pero decidió postergar su sanción definitiva para continuar el debate.

Durante la sesión, el diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, propuso diferir la discusión para fortalecer el texto. “Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (...) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley”, expresó.

Entre los puntos más relevantes, la normativa establece que el Estado podrá reservarse la explotación de minerales radioactivos por razones estratégicas, mientras que el Banco Central de Venezuela tendrá prioridad en la compra del oro producido en el país.

El nuevo vínculo bilateral entre EEUU y Venezuela

En paralelo, se profundiza el acercamiento entre ambos países. El secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, confirmó recientemente el traslado de u$s100 millones en oro desde Venezuela hacia Estados Unidos, destinados a inversiones industriales.

Guerra en Medio Oriente Trump Trump dispone nuevos vínculos bilaterales con Venezuela. Foto: White House

“No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, afirmó el funcionario durante el foro energético CERAWeek.

Burgum visitó Caracas a comienzos de marzo, donde mantuvo reuniones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y con empresarios interesados en desarrollar proyectos energéticos y mineros.

Desde la visión estadounidense, la industria minera venezolana se encuentra en una situación crítica. Burgum la describió como “colapsada” y dominada por explotaciones artesanales “controladas por pandillas”, aunque destacó la voluntad del gobierno de avanzar en su modernización.

Este nuevo escenario combina tres factores clave: la flexibilización de sanciones, el rediseño del marco legal y la búsqueda de inversiones extranjeras. En conjunto, estos elementos configuran una etapa de transición para uno de los sectores con mayor potencial económico del país sudamericano.