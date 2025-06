Gurú del oro Gustavo Martínez llegó a Argentina y predice que la onza subirá a u$s5.000

Gustavo Martínez (Gurú del Oro): Me encuentro en San Juan porque he venido a ver una mina de oro, que es el Gualcamayo. Soy experto en el oro físico y en el oro en general, en cuanto a mercados financieros se refiere, a cómo evoluciona el oro, cuáles son los drivers o lo que potencia la compra de oro en los seres humanos, pero no tenía mucha idea de cuál de cómo es la extracción de una manera más focalizada en la producción y la minería. Y me surgió la oportunidad de venir para ver esta mina, que tiene un potencial muy fuerte, muy grande. Así que estoy intentando comprender todo el proceso de extracción de oro, a través de sus diversas etapas.

Periodista: ¿Cómo observa hoy la situación del mercado del oro?

Gurú del Oro: Ahora mismo se está tomando un descanso de la fuerte subida de precios que lleva los dos últimos años y medio. Sí inició el tercero de los grandes ciclos alcistas, desde cuando estaba cotizando a u$s1.600 la onza, hasta superar los u$s3.000 (N. del R.: los ciclos anteriores fueron entre 1970 y 1980, y del 2000 al 2012). Este ciclo ha llevado a multiplicar el precio por más de dos en los últimos dos años, pero esto no ha sido nada más que el principio. Estamos ante el tercer gran ciclo alcista del oro y en los próximos años no solamente no veremos corregir el oro, sino que lo más probable es que veamos cómo sigue subiendo y cómo potencialmente tiene mucha probabilidad de superar los u$s5.000 la onza en los próximos tres años.

Periodista: ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron el oro a u$s3.000 y cuáles serán los que lo lleven a u$s5.000?

Gurú del oro: Una cosa conlleva a la otra. El precio del oro sube frente a la protección que el mercado demanda, pero no por la inflación, sino por la incapacidad que tienen los bancos centrales para controlar esa inflación. En un mundo donde las economías tienen que funcionar con represión financiera, con inflación por encima de los tipos de interés o, dicho de otra manera, con tipos de interés reales negativos, el oro es el único protector testeado por el mercado a largo de milenios. Si nosotros nos tomamos un gráfico y vemos lo que ha sucedido con el oro desde 1971, que es cuando se pone fin al patrón del oro al tratado en el tratado de Bretton Woods, en el cual el oro deja de ser la moneda a cotizar en función de las reservas de lo que tienen los bancos centrales, vemos que el ciclo en el que nos estamos encontrando ahora mismo es calcado, muy parecido a los dos grandes ciclos del oro, salvaguardando ciertas distancias, pero con verosimilitud con los dos ciclos alcistas. Pero con un ingrediente que aún agrava más la situación, que es que la escasez de oro ahora es mucho mayor que la que había hace 30 años, y eso hace la demanda de oro se está disparando. No mucha gente que conoce la tesis del mercado del oro como la conozco yo, pues se está animando a comprar porque sabe perfectamente que es un activo muy valioso, y eso es en cuanto a lo que ha hecho subir los precios.

Periodista: ¿Y a futuro? ¿Por qué dice que va a subir a u$s5.000?

Gurú del oro: Enfocándonos en lo que va a pasar de ahora en adelante podemos decir que la oferta monetaria medida en dólares en el mundo seguirá creciendo. Actualmente tenemos u$s22.000 millones en el sistema teniendo en cuenta los que son contabilizados por la Reserva Federal, porque luego tendríamos el sistema euro dólar y los dólares offshore. Y lo que vemos es que en los últimos cinco años la masa monetaria ha crecido exponencialmente, es decir un 25% más. Lo grave de este crecimiento no es que haya crecido de una manera endógena, sino que ha crecido sin ser respaldado por la producción. A largo plazo lo que esta situación revela es que se está produciendo un deterioro progresivo del valor de la moneda fíat o dicho otra manera, las familias que tienen moneda fíat o dólares en su posesión están perdiendo poder adquisitivo de una manera acelerada debido al efecto de la inflación y esto va a hacer que consecuentemente en los próximos años más gente tenga la necesidad de protegerse contra esta perverso sistema, que de alguna manera expropia vía inflación tu patrimonio, tu propia privada.

(N. del R.: la moneda fíat es un tipo de dinero que no está respaldado por ninguna mercancía, como el oro o la plata, y que suele ser declarado de curso legal por un decreto del gobierno y mediante regulación gubernamental).

Periodista: ¿Cuál es el rol de los bancos centrales en la disparada de precios y de China, en particular, como el mayor comprador de oro del mundo?

Gurú del oro: Los bancos centrales son los grandes catalizadores del mercado, pero también están los clientes institucionales y los clientes retail del oro, que compran pequeñas cantidades. Los bancos centrales aproximadamente están comprando unas 1.000 toneladas de oro al año, lo cual supone un 25 % de toda la producción de oro anual. Esto influye por qué si los bancos centrales están comprando lo que hacen es aún incrementar el precio y esto aumenta el FOMO por el no por comprar: cuanto antes mejor, no vaya a ser que perdamos la oportunidad de poder comprar un precio más asequible. Lo que hace China, también la India y otros bancos centrales que compiten con Estados Unidos, es buscar un colateral (refugio) que sea fuerte no y el único colateral que es fuerte para poder impulsar tu moneda de cara al futuro y poder competir contra el dólar es el oro.

Periodista: ¿Por qué?

Gurú del Oro: Porque el oro es el activo refugio que ha sido testeado a largo de 5.000 años por el mercado. Lo que están haciendo precisamente los chinos ahora es decir: ‘Si entramos en una guerra comercial o de divisas a futuro contra el dólar, no tenemos nada que hacer con el yuan, porque el yuan de hecho está en mínimos históricos del año 2007 con respecto al dólar y los americanos sacan muchísima ventaja competitiva en cuanto a fuerzas se refiere, por tanto la única capacidad que tenemos para darle credibilidad a nuestros pasivos financieros que son emitidos por el Banco Central de China, es tener un colateral fuerte a futuro para poder competir contra los americanos’. Y el único colateral fuerte que tienen en el sistema de mercado que tenga un rating muy solvente es el oro. Y por eso no solo los chinos se están lanzando a comprar oro masivamente, sino en el resto bancos centrales también.

Periodista: ¿Cuánto oro hay en el mundo?

Gurú el oro: Todo el oro que se ha extraído a lo largo de toda la existencia de la humanidad, el físicamente extraído, equivale a 205.000 toneladas más o menos, equivalente a un bloque gigante de oro que podrías entrar en una cancha de tenis, o alternativamente, en una piscina olímpica de unos 100 metros más o menos de largo, unos seis o siete metros de profundidad.

Periodista: ¿Y cuánto queda por extraer?

Gurú del Oro: El ser humano tiene la capacidad de extraer unas 4.000 toneladas de oro al año más o menos. Y aproximadamente queda por extraer otro 25% adicional del total, o sea unas 50.000 toneladas de oro más, de los cuales un 10%, que son 5.000 toneladas se consideran completamente inalcanzables. Por lo tanto, quedarían aproximadamente por extraer y producir unas 45.000 toneladas. Y teniendo en cuenta que el ritmo de extracción es aproximadamente de 4.000 toneladas al año, pues podemos hacer un cálculo que nos lleva a concluir entre 10 y 15 años el ser humano se queda sin oro por producir.

Periodista: ¿Y luego qué pasará?

Gurú del oro: Se va a tener que repartir el oro ya extraído entre una demografía que cada vez es más creciente, teniendo en cuenta que el oro es el único protector que existe fehaciente y comprobado secularmente contra los tipos de interés reales negativos que generan los bancos centrales de manera ya no solamente voluntaria, sino obligada, está claro que el precio del oro claramente no va a hacer otra cosa que subir: a oferta inelástica y demanda creciente, los precios suben.

Periodista: ¿Eso podría representar una oportunidad para que Argentina aumente su producción, se inviertan más en exploración y se generen más divisas en el futuro?

Gurú del oro: El potencial que tiene Argentina es muy grande por la cantidad de recursos que tienen, la extensión y zonas de oro, pero la exploración que estoy viendo ahora in situ en primera persona en San Juan es un proceso muy complejo, con unas etapas de producción que son delicadas y muy costosas, que requieren muy buenos profesionales. Hoy la rentabilidad por onza mínima en el proceso de extracción puede rondar los 1.300 y 1.500 la onza, teniendo en cuenta todos los costes asociados como la exploración, la perforación, la extracción, el licuado y la división del oro. Ahí es claro que lo que necesitas es gente muy buena, muy profesional.

Periodista: Eso es un desafío que afrontar…

Gurú del Oro: Desde luego Argentina es un es un lugar muy apto para desarrollar esta actividad, pero teniendo en cuenta la opinión generalizada que hay en el midstream, cada vez va a ser más complicado la extracción de oro. La gente dice que cada vez va a ser más fácil por el desarrollo de las tecnologías, pero esto es una falacia. Cada vez va a ser más difícil, porque queda menos. Y cuanto menos queda, y más gente buscando, toca menos del 100% del pastel para cada uno.

Periodista: En Argentina está vigente el RIGI para grandes inversiones, ¿usted considera que es una buena iniciativa para fomentar la producción de oro?

Gurú del Oro: Absolutamente y el Gobierno debería agilizarlos. Argentina está en un momento dorado, nunca mejor dicho, precisamente porque hay un presidente que tiende al libre mercado y todo lo que sea el apoyo a la extracción de oro es bueno, en un hipotético escenario en el que nos vamos ahora a una guerra comercial completamente extendida por todos los países como Estados Unidos, los de Europa, China, India y también Japón. Si en un momento en que todos los países están en conflicto con respecto a sus pasivos financieros y tú tienes un Gobierno (por Argentina) que apoya a los empresarios que deciden localizar el capital en algo tan arriesgado, pero a la vez productivo, como son las mineras de oro, es obvio que vas a conseguir que el impacto en tu PBI sea positivo, porque además vas a conseguir fortalecer tu divisa, dado que tienes tus productores de oro propios aquí.

Periodista: Usted estimó que el oro llegará a cotizar u$s5.000 la onza, ¿podría remarcar para los inversores cuándo ocurrirá eso?

Gurú del Oro: Yo no estimo que el oro podría llegar a u$s5000 la onza, estoy 100% seguro que va superar los u$s5.000. Quiero que quede en claro que no es una opinión, es una certeza que yo tengo. ¿Cuándo? Pronto si seguimos con este ciclo de expansión monetaria. Al superar los 5.000 estamos hablando de 30% o 35% más de subida, teniendo en cuenta que el oro está subiendo a un ritmo de 15% o 20% anual. Si en los últimos 25 años sube a más de un 10% o 12% anualizado, pues estamos hablando de que en tres o cuatro años podíamos estar viendo el oro perfectamente por encima de u$s5.000 la onza, si es que no ha ocurrido algún suceso que haga que se dispare todavía más o que lo ralentice. Lo que sí tengo muy claro es que va a superar los 5.000 dólares la onza. Si lo va a hacer dentro de dos años o dentro de cinco eso es más difícil aceptar, pero a este ritmo de expansión monetaria y a este ritmo de intervencionismo por parte de los bancos centrales y de los Estados para financiar sus déficits con mayor deuda, y que esa deuda genera más inflación, estamos cada vez más cerca de ver a la onza a u$s5.000.