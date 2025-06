Cómo luce hoy Calista Flockhart, protagonista de "Ally McBeal" y esposa de Harrison Ford

Todo se torció cuando empezó a vivir desagradables situaciones: “A riesgo de sonar como si estuviera lloriqueando, los paparazzis realmente me seguían a todas partes. Sinceramente, creo que nunca me he adaptado realmente a ellos ”.

Calista Flockhart y su salud mental

Y es que esa fama le llevó a tener problemas de salud mental: “Decidí que lo único que podía hacer era quedarme adentro, así que dejé de salir de mi apartamento. Dejé de salir de mi casa. Dejé de salir y me aislaron. No quiero ir tan lejos como para decir que estaba deprimida, pero fue difícil. Fue todo un reto”.

Una serie de sucesos que llegan por un papel que en un principio no quería, y que de no haberse postulado para él podría haberle llevado a vivir una vida diferente: “Probablemente, me habría quedado en Nueva York haciendo mucho teatro, y con suerte habría formado una familia, y con suerte eventualmente habría encontrado un programa de televisión o una película o algo así. Quiero decir, creo que habría seguido actuando”.

Calista Flockhart y Harrison Ford.jpeg

Su matrimonio con Harrison Ford

Esa vida que lleva ahora habría cambiado mucho de no aceptar el papel de Ally McBeal, y es que tampoco habría conocido a su marido, el también actor Harrison Ford, con quien se casó en el año 2010, y al que conoció en los Globos de Oro de 2002.

Una relación en la que el actor es 22 años mayor que ella, lo cual no le molesta, tal y como reconoció en otra entrevista anterior concedida a ‘Hello! Magazine’: “No me molesta. A veces, incluso digo: ‘Vaya, sigo olvidando que es 22 años mayor que yo’. No influye para nada en nuestra relación. Me gusta su aspecto a primera hora de la mañana. No es guapo, es más bien mono. Parece un niño pequeño”.

Además, tienen un hijo llamado Liam, de 23 años, y al que adoptó en 2001. Una decisión que llevaba tiempo sopesando, como dijo en un comunicado: “Siempre quise adoptar un niño y estoy encantada de haber sido bendecida con un hijo hermoso y saludable”.

Cómo luce hoy Calista Flockhart

Flockhart hizo una inusual aparición en Los Ángeles esta semana, y aunque la salida fue discreta, rápidamente llamó la atención. La actriz, fue fotografiada sola, según el Daily Mail, vestida con ropa informal, una mascarilla negra y una gorra de camionero. Su aspecto notablemente más delgado, sumado a meses de ausencia del ojo público, ha generado preocupación entre sus fans.

image.png

Este avistamiento marca una de las pocas veces que Flockhart ha sido vista en público desde que terminó su actuación en el off Broadway en la obra Curse of the Starving Class, que concluyó en abril.