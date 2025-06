Lo que se dice en las mesas: pasó sin pena ni gloria el MSCI y todo volvió a la "normalidad"; octubre vuelve a ser el Norte

Terminó la novela del MSCI, y como siempre unos pocos se aprovecharon de la “ola” y “empomaron” a varios con papeles argentinos, en la semana en que desembarcó la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la que, apropósito, muy pocos hablan, o más bien, interesa, y también volvía, como en los mejores tiempos del gobierno de Cambiemos, el seminario local del Institute of International Finance (IIF) “Argentina Economic Forum”. Al respecto, y a diferencia del realizado en 2017, “Argentina Financial Summit”, esta vez se percibió menor interés, o mejor dicho menos entusiasmo de parte de la comunidad inversora internacional, en términos de que no están apresurados por seguir comprando activos argentinos. Claro que muchos de ellos ya sufrieron el escarmiento de haber apostado a los planes del entonces gobierno de Macri. Hoy prima la cautela. Lo que no quiere decir que no monitoreen y contemplen entrar de nuevo o, incluso, aumentar las posiciones en Argentina, sino que todo está muy dependiente de lo que ocurra después de octubre. Hoy todos comulgan con la principal jugada oficial de llegar a como sea a las elecciones de medio mandato con plafón como para volver a despertar el apetito de los inversores extranjeros.