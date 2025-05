Más allá de los dólares del FMI: Vaca Muerta emerge como el ancla para la estabilización, según Moody's

Si bien Reusche reconoció que el equilibrio fiscal es hoy una base más sólida que en experiencias previas, el diagnóstico de Moody's es prudente. Y es que, según analiza, la balanza comercial, que en 2021 presentaba un superávit que permitía sostener el frente externo, se deterioró fuertemente en 2022 y atravesó una crisis crítica en 2023 por el impacto de la sequía. En 2024, la recuperación agrícola mejoró ese saldo, pero no fue suficiente para evitar una nueva caída en las reservas internacionales. “A pesar del superávit, el Banco Central perdió reservas, lo que demuestra que el problema de fondo sigue latente. Este tipo de superávit no es suficiente si no se lo consolida con un ingreso estructural de divisas”, advirtieron.