A los 93 murió ayer Juliette Greco

Tras un matrimonio breve con Philippe Lemaire, con quien tuvo una hija, Laurence (fallecida hace cuatro años), se casó en segundas nupcias con el actor Michel Piccoli, de quien también se divorció, y en 1988 con Gérard Jouannest, el pianista y amigo de Jacques Brel que la acompañó también en el escenario

Raymond Queneau y Sartre firmaron sus primeros éxitos como cantante, “Si tu t’imagines...” y “La rue des Blancs-Manteaux”. Con el tiempo amplió su repertorio con Jacques Prévert, Boris Vian y Charles Aznavour. Su debut en el Olympia, templo consagratorio, había ocurrido en 1954.Durante los años 60 interpretó a los más grandes autores de la época: Serge Gainsbourg, Léo Ferré, Jacques Brel y Georges Brassens.

En cine, actuó en “Bonjour tristesse” en 1958, pero fue su papel en la telenovela “Belphégor” (1965) el que le dio más fama popular.

En 1983 publicó, “Jujube”, su autobiografía, donde relató por primera vez los suplicios que vivió en la época de la guerra. “Escribir ‘Jujube’ fue muy cruel. No me gustó remontar la película hacia atrás. pero no quería que otro lo hiciese en mi lugar”, dijo entonces. En 2015 dio una gira de despedida sobre el escenario del Théâtre de la Ville, el mismo en el que había tenido en 1968 su éxito más grande, el erótico “Deshabillez-moi” (“Desvísteme”).