Acusaron a Luck Ra de estafa en Bolivia y fue detenido en el aeropuerto

El cantante argentino Luck Ra , cuyo nombre verdadero es Juan Facundo Almenara Ordoñez , protagonizó un episodio judicial en Bolivia luego de ser detenido por una acusación de estafa agravada vinculada a un show que no llegó a realizarse en La Paz .

Luck Ra.jpg Luck Ra realizará un concierto en La Paz. GCBA

“En horas pasadas el personal policial ha procedido a la aprehensión de este artista y también se busca a su representante para trasladarlos a La Paz. Serán llevados ante el Ministerio Público para asumir defensa y determinar sus responsabilidades penales”, señaló Gabriel Neme Ballón, jefe del departamento de la fuerza anticrimen.

No obstante, la situación se resolvió rápidamente. El músico entregó una nota a la Unidad de Comunicación Gubernamental con documentación que demostró que no existían restricciones migratorias en el sistema de la Dirección General de Migración de Bolivia. Gracias a esto, fue liberado poco después y pudo continuar con sus actividades programadas.

Qué pasará con el show de Luck Ra en La Paz

A pesar del revuelo mediático, el concierto del miércoles por la noche seguiría confirmado sin contratiempos, y el artista permanecería en Bolivia para cumplir con sus compromisos.

Tras este episodio, Luck Ra se mostró distendido en redes sociales al compartir fotos de unas recientes vacaciones en una playa de aguas transparentes, arena blanca y bungalows tropicales.

Su pareja publicó imágenes con el mensaje: “El precioso de mi marido me llevó de vacaciones sorpresa”, acompañadas por postales en las que aparece en traje de baño, con una piña colada en la mano, y en otra, abrazada al cantante en el mar.

Durante esa escapada, él preparó un gesto romántico que incluyó un camino de antorchas sobre la arena que conducía a un corazón formado por flores, con un ramo de rosas blancas y rosadas en el centro. También disfrutaron de desayunos frente al mar, con café, medialunas, frutas y palta, y se dieron gustos como tacos, piña colada y mate.

En una de las fotos, se lo ve a Luck Ra contemplando el paisaje con un look veraniego. En los comentarios, el músico escribió: “Te amo mucho. Gracias por estos días conmigo, espero que no te canses nunca porque yo no”.