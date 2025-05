¿Y si el mayor lujo fuera tener a alguien que te ayude? Esta es la increíble historia de superación que presenta la miniserie de Netflix

Netflix se convirtió en una de las plataformas más activas a la hora de llevar historias reales a la ficción. Muchas de sus producciones más impactantes nacen de memorias, crónicas o testimonios que, una vez adaptados, logran conmover a audiencias globales. Ese es el caso de “Las cosas por limpiar”, miniserie estrenada en 2021 e inspirada en el exitoso libro de Stephanie Land, Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, que rápidamente se convirtió en un fenómeno editorial en Estados Unidos.