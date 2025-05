El retuit de Javier Milei sobre la muerte de Pepe Mujica: "No se puede rendir honores a quien ejerció la violencia"

A menos de un día de la muerte del expresidente uruguayo, José "Pepe" Mujica , el líder libertario retuiteó un duro mensaje que publicó el abogado, Alejandro Fargosi, en su cuenta personal de la red social X. "Sencillamente, no se puede rendir honores a quien ejerció la violencia política hasta su grado máximo: el homicidio individual y artero", expresa el tuit original del letrado.

Así, el mandatario argentino volvió a compartir un duro mensaje contra "rivales ideológicos " luego de que estos fallecieran, como sucedió con anterioridad con la muerte del exministro de salud, Ginés González García . Más allá del duro mensaje que compartió Milei, el Gobierno emitió un comunicado para expresar "sus condolencias por el fallecimiento del ex Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica , y las hace extensivas con respeto a su familia, al Gobierno y al pueblo uruguayo".

Cabe destacar que el tuit original no es de la autoría del presidente, sino de Fargosi, abogado de 70 años quién formo parte del PRO. En su mensaje, el letrado deslizó que el país no debía rendir honores a Mujica ya que "ejerció la violencia política hasta su grado máximo: el homicidio individual y artero".

"Menos aún, si mientras tanto se acusa a otro líder político de 'atacar a la democracia' por usar palabras fuertes", detalló Fargosi en referencia a las numerosas críticas que recibe Milei - de un amplio espectro del arco político y social - por sus diferentes ataques públicos.

Fargosi hizo referencia a los comienzos de la historia política de Mujica, en la década de 1970, cuando el exmandatario uruguayo militó en el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T), y por la que fue preso político entre 1972 y 1985, durante la sangrienta dictadura cívico-militar, junto con su esposa Lucía Topolansky. Durante 13 años, Mujica fue encarcelado y torturado. Sin embargo, el abogado no explicó que episodio de la historia personal del expresidente relató en su mensaje en X.

"Me bañaba con un vaso de agua y un trapito como la gente del desierto. Y en absoluta soledad, con alguna visita de mis familiares una vez por mes, de mi madre particularmente. Fue duro”, relató en una entrevista muchos años después y reconoció que de su detención “aprendió a no dejarse dominar por el odio y el fanatismo, y entender que hay cuentas que no se cobran y que hay que vivir para adelante”.

Las duras críticas del Presidente a horas de la muerte de Mujica se sumaron a las hechas por los referentes de las redes sociales del espacio libertario, en un modus operandi ya conocido por los actores digitales relacionados a Milei. Por ejemplo, Daniel Parisini -conocido como Gordo Dan - directamente celebró la muerte del exmandatario uruguayo con un mensaje en X: "Uno menos", sentenció.

El mensaje del Gobierno tras la muerte de Pepe Mujica

El gobierno de Milei manifestó su pesar por el fallecimiento del expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica, quien murió este martes a los 89 años, tras enfrentar un cáncer de esófago que luego se extendió al hígado. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó: "La República Argentina expresa sus condolencias por el fallecimiento del ex Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, y las hace extensivas con respeto a su familia, al Gobierno y al pueblo uruguayo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1922389993848287443&partner=&hide_thread=false América Latina despide a un gran hombre que dedicó su vida a la militancia y a su Patria.



Pepe, te vamos a extrañar mucho.



Lucía… mi corazón está con vos y con todo el pueblo uruguayo. pic.twitter.com/cPSNYNPlep — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 13, 2025

La despedida de Mujica generó reacciones a nivel regional e internacional. Además de Argentina, líderes de distintos países se pronunciaron para rendir homenaje al histórico dirigente. Entre ellos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el expresidente boliviano, Evo Morales; el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el presidente de España, Pedro Sánchez, fueron algunos de los que enviaron sus condolencias.

En el ámbito local, referentes como Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández también lamentaron la pérdida del carismático líder uruguayo, recordado por su estilo austero y su defensa de los valores democráticos en la región.