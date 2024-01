Adrián Suar contra la ley ómnibus por el desfinanciamiento de la cultura: "Espero que no salga"

“ Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada. Solo fuese un valor tangible desde lo económico”, afirmó Suar en La noche de Mirtha, el programa de Mirtha Legrand.

Suar también criticó que “se diga que la cultura no sirve”. “El pueblo argentino pagó mucho más caro los errores de los economistas que las obras de sus artistas”, apuntó.

A pesar de sus críticas, Suar expresó un mensaje conciliador hacia el presidente Milei. “Siento que el presidente debe tener alguna sensibilidad con el tema de la cultura”, dijo. “Primero porque está de novio con una artista, que es Fátima Flores, que es una artista que tiene sensibilidad”, agregó.

Suar concluyó su intervención asegurando que “si Leonardo Favio no hubiese estado apoyado por la cultura no hubiese sido Leonardo Favio”.

El cierre de Polka

Recientemente, Adrián Suar habló acerca de la continuidad de la empresa, sentenció: “Polka no cerró. Es un hasta pronto. Es un fin de ciclo con toda la tristeza. Yo ya venía haciendo el duelo hace dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción. El 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar”.

“Si bien hago cine, tengo algunas ideas para algunas plataformas que me compran, voy a producir en España (...) Cuando pueda yo espero volver, pero no sé cuándo. Espero que sea un hasta pronto y pronto”, expresó Suar y luego se refirió a su estado anímico en cuanto a esta decisión: “Personalmente, necesitaba dar vuelta la página. Fueron muchos años de hacer muchas tiras seguidas, que es lo que más amo. Y espero estar a la altura”.