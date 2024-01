Adrián Suar habló sobre polka y apuntó contra el Gobierno por el financiamiento a la cultura

La semana pasada surgió una versión acerca del presunto cierre definitivo de Polka, empresa que dirige Suar. Ante ello, de modo tajante señaló: “ Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano, la realidad y cómo fue cambiando todo, me iba a tocar reconvertirme, cambiar a Polka (...) Sumado a que en los últimos dos años, con las producciones que hice, no pude lograr el éxito que quise. Intenté y no pude”.

Acerca de la continuidad de la empresa, sentenció: “ Polka no cerró. Es un hasta pronto. Es un fin de ciclo con toda la tristeza. Yo ya venía haciendo el duelo hace dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción. El 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar”.

“Si bien hago cine, tengo algunas ideas para algunas plataformas que me compran, voy a producir en España (...) Cuando pueda yo espero volver, pero no sé cuándo. Espero que sea un hasta pronto y pronto”, expresó Suar y luego se refirió a su estado anímico en cuanto a esta decisión: “Personalmente, necesitaba dar vuelta la página. Fueron muchos años de hacer muchas tiras seguidas, que es lo que más amo. Y espero estar a la altura”.

La crítica de Adrián Suar al Gobierno por las políticas que serían impuestas en Cultura

Al inicio de la charla con Ángel de Brito, Adrián Suar criticó el desfinanciamiento previsto para las áreas de cultura nacional, entre ellas el INCAA, el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro. De modo tajante, defendió la producción local e hizo una fuerte comparación con un país de Latinoamérica.

“Me parece que es una pena, un error grave desfinanciarlo. Vos podés mejorarlo, pero no desfinanciarlo. Se puede hacer más eficiente. El INCAA es un ente autárquico, si bien recibe plata del Estado, se puede decir ‘lo quiero de esta manera’. Además, hablar de la cultura en términos solamente económicos, qué da, qué no me da, me parece un atraso total (...) No todo es la plata, la identidad de un país con la cultura es cómo te valorizás en el mundo”, sostuvo el productor.

“Cuando hablamos muchas veces en algunos discursos de que nos hemos alejado del mundo, uno dice, ‘sí, es cierto, puede ser’. Pero con estas medidas te empezás a alejar del mundo y te empezás a parecer a Venezuela (...) La cultura se financia una parte en todo el mundo”, insistió Suar y señaló: “Siento que cuando incentivás desde el Estado, desde el privado, incentivás para la producción y generás fuentes de trabajo. Cuando desenchufás, con el pretexto de que se roban todo, que en principio, lo digo con respeto, demasiada ignorancia de no entender, que no significa que no haya cosas para mejorar, que a lo mejor están mal gestionadas, pero no desfinanciar; eso es un retroceso. Es algo que tiene consecuencias fuertes para un país”.