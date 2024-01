Ley ómnibus: Francos y Menem se reúnen para pulir el proyecto final, antes del regreso de Milei

Fueron seis jornadas de debate para 664 artículos : funcionarios del Gobierno y representantes de la sociedad civil sentaron su postura al respecto de la ley ómnibus , que aún no pasó la instancia del plenario de comisiones de Diputados . No se conoce ningún dictamen: ni del oficialismo, ni de la oposición más férrea ni tampoco de los partidos dialoguistas. Es por eso que Guillermo Francos y Martín Menem , dos de los principales articuladores legislativos de La Libertad Avanza , se encuentran reunidos para terminar de delinear el texto final.

Este jueves fue una jornada de intensas reuniones. Tras no poder presentar el borrador que le prometieron para la medianoche a los diputados opositores de las mesa de negociación , todos los actores del Gobierno despejaron sus agendas para encontrarse con referentes de sectores económicos que rechazaban a las reformas, así como también a los líderes de las bancadas dialoguistas. Desde la vicepresidenta Victoria Villarruel hasta el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo , pasando por el asesor de comunicación Santiago Caputo : todos estuvieron dedicados a intervenir en el proyecto que se busca aprobar la semana que viene .

La Libertad Avanza juega al límite con los plazos disponibles para obtener dictamen. Aún los diputados no fueron convocados a un nuevo plenario, por lo que -hasta el momento- la posibilidad de que avance una redacción de la ley no llegaría hasta la semana que viene. Aún si presentaran el proyecto el lunes y obtuvieron acompañamiento mayoritario, no sería hasta 24 horas después que el texto puede ser votado en la Cámara de Diputados. El vértigo de las negociaciones libertarias para obtener media sanción antes del paro de la CGT -dispuesto para el 24 de enero- requiere de precisión, cálculo y fortuna.