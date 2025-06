Ana Rosenfeld habló de la millonaria suma que tendrá que pagarle Mauro Icardi

“ Supongo que tiene 5 días para pagarme porque si no va a tener apercibimientos", dijo la abogada.

"Demanda millonaria de Rosenfeld contra Icardi. Lo que pasa es que ella empezó el juicio de alimentos que Mauro debía pagar a Wanda por sus hijas. No pagó un mango hasta ahora", comenzó explicando Paula Varela, en el programa Lape Club Social (América TV).

"Mauro no pagó nunca y ahora la Justicia dispuso que él le tiene que pagar a Ana Rosenfeld sus honorarios. Son 13 millones de pesos lo que le debe pagar y tiene 5 días", agregó la periodista.

Ana Rosenfeld habló del dinero que debería pagarle Mauro Icardi

La abogada se comunicó en vivo con el programa y dijo: "Realmente me encanta porque me enteré por la prensa que había salido esta resolución. Obviamente mis honorarios estaban fijados en la cámara, pero la resolución judicial me la enteré por la prensa".