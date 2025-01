Bruce Springsteen asegura que Jeremy Allen White "canta muy bien" en su próxima película biográfica







Dirigida por Scott Cooper y adaptada de un libro de 2023, la próxima película Deliver Me From Nowhere retratará la creación del influyente álbum de Springsteen de 1982, "Nebraska".

Jeremy Allen White no solo actuará en la próxima película biográfica de Bruce Springsteen, también cantará, y su voz tiene el sello de aprobación del Boss.

Dirigida por Scott Cooper y adaptada de un libro de 2023, la próxima película Deliver Me From Nowhere retratará la creación del influyente álbum de Springsteen de 1982, "Nebraska" (el título está tomado de la canción "Up All Night"), con White interpretando a Springsteen. Cuando se le preguntó a principios de este año si cantaría en la película, la estrella de The Bear dijo que "lo intentaría". Aparentemente, sus intentos han impresionado al propio actor y al resto del elenco, que también incluye a Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young y Stephen Graham, entre otros.

El elogio de Bruce Springsteen a Jeremy Allen White "Canta muy bien", dijo Springsteen a Jim Rotolo en una nueva entrevista con Sirius XM. "Es un elenco tremendo. Eligieron a los actores para la película de manera maravillosa, así que es muy emocionante".

Puede que "Nebraska" no sea tan popular como los álbumes de Springsteen, que fueron un éxito rotundo, como "Born to Run" y "Born in the USA", pero los críticos lo han aclamado a menudo como uno de sus mejores trabajos. También suena diferente a la mayoría de los otros álbumes de Springsteen, ya que no fue grabado con el acompañamiento de la E Street Band. En cambio, Springsteen escribió y grabó las canciones solo en una grabadora de cuatro pistas en el dormitorio de una casa que alquilaba en Colts Neck, Nueva Jersey.

Springsteen es quizás el nativo más querido de Nueva Jersey y por eso Deliver Me From Nowhere se ha estado filmando en el estado. Springsteen incluso ha visitado el set, que admitió que fue "un poco" extraño al principio, "pero eso se supera bastante rápido". "Jeremy es un actor tan fantástico que te sumerges en él de inmediato", dijo Springsteen a Ritolo. "Tiene una interpretación de mí que creo que los fans reconocerán profundamente y ha hecho un gran trabajo, así que me he divertido mucho estando en el set cuando he podido".

